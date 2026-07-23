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Головна Економіка Деякі українці повинні заплатити 25 000 грн податку на нерухомість: хто у списку

Деякі українці повинні заплатити 25 000 грн податку на нерухомість: хто у списку

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2026 09:05
Податок на нерухомість у 2026 році: з кого стягнуть додатково 25 000 грн за житло
Податок на нерухомість. Фото: УНІАН, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Власники житла повинні сплачувати в Україні податок на нерухомість. Максимальна ставка не може перевищувати 1,5% розміру мінімальної зарплати за кожен квадратний метр понад встановлений ліміт. Однак існує додатковий платіж, що нараховується в певних випадках.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на статтю 266.7.1 Податкового кодексу.

Податок на розкіш в Україні

Якщо людина володіє великим об’єктом нерухомості, вона повинна повністю виконати податкове зобов’язання плюс заплатити суму в розмірі 25 000 грн. Це фіксоване стягнення, яке застосовують на:

  • квартири понад 300 квадратних метрів;
  • будинки понад 500 квадратних метрів.

"За наявності у власності платника податку такого об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, сума податку збільшується на 25 000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)", — йдеться в ПКУ.

Податок на розкіш необхідно платити паралельно з податком на нерухомість, а не замість нього. Максимальна ставка у 2026 році перебуває на рівні 120 грн за кожен квадратний метр. У разі прострочення доведеться погасити штраф у розмірі 10% або 20% від суми заборгованості.

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За які об’єкти платять податок на нерухомість

Кошти щороку стягують з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. До першої категорії входять квартири, приватні будинки, дачні/садові приміщення та ін. До другої — готелі, офіси, магазини, гаражі, торгові центри, промислові приміщення, склади тощо.

Водночас існують винятки. Податок не поширюється на об’єкти нерухомого майна у власності органів державної/місцевої влади, дитячі будинки сімейного типу, гуртожитки, центри олімпійської підготовки, будівлі дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, житло у власності багатодітних сімей та ін.

Раніше Новини.LIVE писали, де в Києві найбільша пропозиція нових квартир станом на липень 2026 року. Лідирує Дарницький район — там зосереджено 27% від загальної кількості об’єктів. Натомість ціни середні та доходять до 1 000 доларів за квадратний метр.

Також Новини.LIVE розповідали, де потрібно віддавати найбільшу частину зарплати для оренди житла. Лідером антирейтингу став Ужгород із показником 75% середнього доходу. Після нього йдуть Львів (66%), Івано-Франківськ (65%) та Луцьк (60%).

нерухомість житло Податки на нерухомість
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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