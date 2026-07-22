Нова мапа житлового Києва: які райони несподівано лідирують за кількістю квартир

Ринок нерухомості Києва. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Критерії вибору нерухомості суттєво змінилися в Україні за період повномасштабної війни. Раніше клієнти орієнтувалися на престижність ринку, близькість до центру міста і розвинену інфраструктуру. Натомість у 2026 році визначальними є інші фактори, на які доводиться звертати увагу девелоперам.

Про це йдеться в новому дослідженні компанії "Інтергал-Буд", передає Новини.LIVE.

Де в Києві найбільше нових квартир

До 2022 року найбільша девелоперська активність була зосереджена та рівномірно розподілена між центральними та правобережними районами української столиці. Однак протягом останніх чотирьох років нові проєкти все частіше реалізують в інших частинах міста.

За даними аналітиків компанії, станом на 2025 рік найбільша кількість стартів продажів нових житлових комплексів і черг у реалізованих проєктах припала на такі райони Києва:

Дарницький — 27%;

Голосіївський — 19%;

Оболонський — 13%;

Шевченківський — 11%;

Святошинський — 9%;

решта районів — 20%.

"Така структура пропозиції свідчить, що девелоперська активність дедалі більше зміщується з центральних районів до локацій із потенціалом комплексного розвитку, відображаючи зміну купівельних пріоритетів", — йдеться в дослідженні.

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Основні критерії вибору житла

Постає питання, які саме фактори формують географію нового будівництва в Києві та визначають конкурентоздатність об’єктів на первинному ринку нерухомості. За даними внутрішньої CRM-аналітики "Інтергал-Буд", під час вибору квартири споживачі насамперед звертають увагу на:

вартість;

практичність;

комфорт повсякденного життя;

транспортну доступність (близькість до метро);

наявність укриття;

наявність автономних систем живлення будинку;

можливість швидко дістатися роботи під час повітряної тривоги;

розвинену соціальну інфраструктуру (школи, супермаркети, медичні заклади та ін.).

Що цікаво, Дарницький район знову став лідером за ознакою концентрації житла в пішій доступності від метро. В радіусі 15 хвилин від станцій розташовані близько 70-74 тис. квартир. Водночас вартість нерухомості там середня по Києву — орієнтовно 1 000 доларів за квадратний метр.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де в Україні найдорожча оренда квартир. Для проживання в однокімнатному житлі необхідно витрачати близько 75% середньої зарплати в Ужгороді. Далі йдуть Львів із показником 66%, Івано-Франківськ (65%) та Луцьк (60%).

Також Новини.LIVE розповідали, скільки треба працювати "в нуль", щоб накопичити на перший внесок по єОселі. Мешканці Києва з середньою зарплатою повинні збирати кошти (близько 383 тис. грн) 11 місяців. Натомість у Львові мова йде про два роки і три місяці.