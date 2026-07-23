Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторые украинцы должны заплатить 25 000 грн налога на недвижимость: кто в списке

Некоторые украинцы должны заплатить 25 000 грн налога на недвижимость: кто в списке

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 09:05
Налог на недвижимость в 2026 году: с кого взыщут дополнительно 25 000 грн за жилье
Налог на недвижимость. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Владельцы жилья обязаны уплачивать в Украине налог на недвижимость. Максимальная ставка не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы за каждый квадратный метр сверх установленного лимита. Однако существует дополнительный платеж, начисляемый в определенных случаях.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 266.7.1 Налогового кодекса.

Налог на роскошь в Украине

Если человек владеет крупным объектом недвижимости, он должен полностью выполнить налоговое обязательство плюс уплатить сумму в размере 25 000 грн. Это фиксированный сбор, который применяется к:

  • квартирам площадью более 300 квадратных метров;
  • домам площадью более 500 квадратных метров.

"При наличии в собственности налогоплательщика такого объекта жилой недвижимости, в том числе его доли, сумма налога увеличивается на 25 000 гривен в год за каждый такой объект жилой недвижимости (его долю)", — говорится в НКУ.

Налог на роскошь необходимо уплачивать параллельно с налогом на недвижимость, а не вместо него. Максимальная ставка в 2026 году составляет 120 грн за каждый квадратный метр. В случае просрочки придется уплатить штраф в размере 10% или 20% от суммы задолженности.

Читайте также:

За какие объекты платят налог на недвижимость

Средства ежегодно взимают с объектов жилой и нежилой недвижимости. К первой категории относятся квартиры, частные дома, дачные/садовые помещения и т. д. Ко второй — гостиницы, офисы, магазины, гаражи, торговые центры, промышленные помещения, склады и т. п.

В то же время существуют исключения. Налог не распространяется на объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности органов государственной/местной власти, детские дома семейного типа, общежития, центры олимпийской подготовки, здания дошкольных и общеобразовательных учебных заведений, жилье в собственности многодетных семей и т. д.

Ранее Новини.LIVE писали, где в Киеве самое большое предложение новых квартир по состоянию на июль 2026 года. Лидирует Дарницкий район — там сосредоточено 27% от общего количества объектов. При этом цены средние и достигают 1 000 долларов за квадратный метр.

Также Новини.LIVE рассказывали, где приходится тратить наибольшую часть зарплаты на аренду жилья. Лидером антирейтинга стал Ужгород с показателем 75% среднего дохода. За ним следуют Львов (66%), Ивано-Франковск (65%) и Луцк (60%).

недвижимость жилье Налоги на недвижимость
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации