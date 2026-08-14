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Главная Экономика Когда штраф за неуплату налога на недвижимость возрастает до 50%

Когда штраф за неуплату налога на недвижимость возрастает до 50%

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 14:10
Налог на недвижимость в 2026 году: когда размер штрафа увеличится до 50% от суммы долга
Мужчина и женщина разбираются с налогами. Фото: Pexels

Владельцы жилья должны уплачивать налог на недвижимость, если соответствуют определенным критериям. Речь идет о предельной площади жилья и типе объекта. Случайная задержка платежа или умышленное уклонение от выполнения финансового обязательства влечет за собой штрафные санкции. В некоторых случаях размер штрафа может достигать 50%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на статью 124 Налогового кодекса.

Размеры штрафов за неуплату налога на недвижимость

В большинстве случаев штраф за просрочку колеблется в пределах 5-10% от суммы задолженности. Конкретная ставка зависит от продолжительности задержки: до 30 календарных дней — 5%, более одного месяца — 10%.

"Если зачисление средств с электронного счета на оплату согласованной суммы денежного обязательства, определенной в уточняющем расчете к налоговой декларации, осуществляется на следующий операционный день, штрафы не применяются", — говорится в НКУ.

Однако умышленное уклонение от уплаты налога на недвижимость предусматривает более строгое наказание — штраф повышается до 25%. А повторное аналогичное действие в течение 1095 календарных дней или в случае просрочки более чем на 90 дней влечет за собой взыскание в размере 50%.

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Когда начисляется пеня

К штрафу добавляется пеня, если срок просрочки превышает 90 календарных дней. Ее начисляют за каждый день задержки, поэтому чем дольше не уплачивается налог на недвижимость, тем больше денег придется потратить на покрытие задолженности.

В некоторых случаях физические лица освобождаются от ответственности. Контролирующий орган должен ежегодно до 1 июля направлять плательщикам уведомление-решение с информацией о неуплаченной сумме.

Если этого не произошло в установленные сроки или документ не содержал необходимых данных (об объекте недвижимости, его площади, ставке налога или доступных льготах), штраф за просрочку не применяется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему суд может отказать в приватизации государственной квартиры. Необходимо обратить особое внимание на состав участников процесса, поскольку ненадлежащие ответчики станут проблемой. Украинская семья убедилась в этом на собственном опыте.

Также Новини.LIVE рассказывали, что утрата документов на квартиру или дом из-за войны не означает утрату права собственности. В то же время отсутствие бумаг затруднит продажу, наследование и получение компенсации. Существует несколько способов восстановления документов на недвижимость.

недвижимость штрафы жилье пеня Налоги на недвижимость
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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