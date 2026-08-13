Семья проживала в государственной квартире более 40 лет: почему суд отказал в приватизации

Окна в квартирах украинцев. Фото: Новини.LIVE

Верховный суд Украины, рассмотрев дело № 442/675/25 о приватизации квартиры, вынес решение об отказе. Семья проживала в государственном объекте недвижимости более 40 лет. Причиной решения спора не в пользу истца стал ненадлежащий состав участников.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "Судебно-юридическая газета".

Какое жилье стало причиной судебного спора

После гибели мужа членам его семьи предоставили в пользование квартиру — они проживали там с 1983 года. Как следует из материалов дела, объект недвижимости находится на балансе аграрно-технического профессионального колледжа, однако является государственной собственностью, которой управляет Министерство образования и науки.

Семья пыталась инициировать процедуру приватизации с 2022 года. Трудовой коллектив колледжа не возражал, однако сообщил, что правовых оснований для согласования нет, поскольку учебное заведение лишь осуществляет оперативное управление.

"Истица обратилась в МОН, но в марте 2024 года там отказали, указав, что здание планируется передать из государственной в коммунальную собственность. В ноябре семья вновь подала заявление на приватизацию, однако в декабре получила очередной отказ", — говорится на сайте.

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Что постановил Верховный Суд

После ряда отказов семья обратилась в Дрогобычский горрайонный суд, который признал за истицей право на приватизацию. Колледж как ответчик обжаловал решение, а Львовский апелляционный суд пришел к выводу, что квартира принадлежит государству.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционной инстанции и отказал жильцам. Причина проста — состав участников процесса был ненадлежащим. Ведь ответчиком выступал аграрно-технический профессиональный колледж (балансодержатель) вместо Министерства образования и науки (собственник).

"Это имущество не может быть предметом залога, не подлежит изъятию, отчуждению, приватизации или использованию не по назначению, передаче в собственность юридическим и физическим лицам без согласия МОН", — сообщили на портале.

Таким образом, отказ вызван не отсутствием права на приватизацию, а ненадлежащим составом участников. Семье придется подать новый судебный иск с привлечением и колледжа, и МОН в качестве соответчиков, иначе дело дальше не продвинется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что квартиру после перепланировки можно продать. Однако несоответствие технической документации значительно затруднит сделку. Узаконивание перепланировки необходимо в случае работ с несущими стенами, вмешательства в вентиляционные системы и пр.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине необходимо платить налог на недвижимость. Однако это требование распространяется не на всех владельцев жилых и нежилых объектов. Если площадь квартиры или дома не превышает установленный лимит, налог не начисляется.