Прописка в чужой квартире: можно ли претендовать на часть жилья

Человек в квартире, многоэтажный дом. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Кажется логичным, что если человек годами зарегистрирован в квартире или доме, то у него должна быть хотя бы какая-то доля в этом жилье. Особенно если речь идет о родственниках, которые живут по одному адресу много лет. Но на самом деле сама по себе регистрация места жительства не делает человека собственником недвижимости.

Какие права на жилье на самом деле имеет прописанное лицо и может ли оно претендовать на долю в квартире, рассказала юрист ЮК "Приходько и партнеры" Татьяна Тернавская для РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

Дает ли прописка долю в квартире

Одно из самых распространенных заблуждений заключается в том, что регистрация места жительства автоматически создает право собственности на жилье. Однако это не так.

Закон Украины о декларировании и регистрации места жительства прямо устанавливает, что сама по себе регистрация не является основанием для приобретения права владения, пользования или распоряжения жильем.

По словам Татьяны Тернавской, регистрация места жительства фактически подтверждает, что человек зарегистрирован по определенному адресу, но сама по себе не делает его владельцем квартиры или дома.

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Право собственности на недвижимость возникает на других юридических основаниях. Среди них могут быть купля-продажа, дарение, наследование, приватизация или соответствующее решение суда.

Поэтому ситуация, когда в квартире зарегистрированы, например, родители, их дети и другие родственники, еще не означает, что каждый из них имеет долю в недвижимости.

Кто на самом деле является совладельцем

Если по одному адресу зарегистрировано несколько человек, определять собственников нужно не по количеству прописанных, а по документам на недвижимость. Совладельцами являются лица, право собственности которых подтверждено правоустанавливающими документами и соответствующими сведениями в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Именно право собственности дает человеку возможность владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Например, если квартира принадлежит одному собственнику, а по этому адресу зарегистрированы еще трое членов его семьи, собственником все равно остается один человек.

Может ли прописанное лицо продать квартиру

Нет, если у него нет права собственности на недвижимость. Зарегистрированное лицо, не являющееся собственником или совладельцем, не может самостоятельно:

продать квартиру или дом;

подарить недвижимость;

обменять ее;

передать жилье в ипотеку;

иным образом распорядиться имуществом как собственник.

Такие полномочия принадлежат собственнику или совладельцам в пределах принадлежащих им долей. То есть сама по себе регистрация по адресу не дает человеку права подписать договор купли-продажи квартиры или решать ее юридическую судьбу.

Но прописка не означает, что у человека вообще нет прав. Здесь есть важный нюанс. Регистрация места жительства и право собственности — это разные вещи. Отсутствие доли в собственности не означает автоматически отсутствие каких-либо прав или фактических отношений с жильем.

В зависимости от обстоятельств у человека может быть право пользования жильем, возникшее на других основаниях — например, по договору, решению суда или другим предусмотренным законом обстоятельствам.

В то же время сама по себе регистрация сегодня не дает права пользоваться жильем. Закон указывает, что декларирование или регистрация места жительства не являются основанием для приобретения такого права. Поэтому в каждой конкретной ситуации важно разбираться не только с фактом прописки, но и с тем, на каком основании человек вселился и проживает в квартире.

Может ли собственник просто выписать человека

Возможность снятия с регистрации зависит от конкретной ситуации и статуса лица. Законодательство предусматривает, в частности, возможность для собственника частного жилья обратиться в орган регистрации для снятия с регистрации совершеннолетнего лица при определенных условиях. Государственная миграционная служба также разъясняет соответствующий механизм.

Однако не стоит путать снятие человека с регистрации с прекращением его других возможных прав на жилье. Если между сторонами возник спор относительно права пользования, он может потребовать отдельного юридического решения.

Почему важно не путать прописку и собственность

Регистрация места жительства необходима для многих административных и социальных процедур, но она не заменяет документов о праве собственности. Более того, при самой регистрации человек может подтвердить право проживания в жилье договором аренды, решением суда, ордером или другими документами.

Если таких документов нет, в предусмотренных законом случаях требуется согласие собственника или совладельцев. Поэтому запись о месте жительства в реестре и запись о праве собственности — это юридически разные вещи.

Что стоит проверить перед покупкой или продажей жилья

Если возник спор о том, кому принадлежит квартира, ориентироваться только на информацию о зарегистрированных жильцах не стоит. Необходимо проверить:

правоустанавливающие документы;

сведения из Государственного реестра вещных прав;

состав собственников и совладельцев;

наличие долей в праве собственности;

возможные права пользования жильем других лиц.

Именно эти данные помогают установить, кто имеет право распоряжаться недвижимостью, а кто лишь зарегистрирован или проживает по этому адресу.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит регистрация квартиры в Государственном реестре вещных прав. Украинцам придется потратить от 330 до 16 640 гривен. В то же время в случае перерегистрации права собственности, возникшего до 2013 года, услуга может быть бесплатной.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 23 октября при сделках с недвижимостью владельцев будут автоматически проверять в Едином реестре должников. Если продавец имеет статус должника в исполнительном производстве, продажу, дарение или передачу имущества в залог могут заблокировать.