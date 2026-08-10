Прописка у чужій квартирі: чи можна претендувати на частину житла

Людина у квартирі, багатоповерхівка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Здається логічним, що якщо людина роками зареєстрована у квартирі чи будинку, то вона має хоча б якусь частку в цьому житлі. Особливо якщо йдеться про родичів, які живуть за однією адресою багато років. Але насправді сама реєстрація місця проживання не перетворює людину на власника нерухомості.

Які права на житло насправді має прописана особа і чи може вона претендувати на частину квартири, розповіла юрист ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Тернавська для РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

Чи дає прописка частку у квартирі

Одне з найпоширеніших помилкових уявлень полягає в тому, що реєстрація місця проживання автоматично створює право власності на житло. Однак це не так.

Закон України про декларування та реєстрацію місця проживання прямо встановлює, що сама реєстрація не є підставою для набуття права володіння, користування чи розпорядження житлом.

За словами Тетяни Тернавської, реєстрація місця проживання фактично підтверджує, що людина зареєстрована за певною адресою, але сама по собі не робить її власником квартири або будинку.

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Право власності на нерухомість виникає на інших юридичних підставах. Серед них можуть бути купівля-продаж, дарування, спадкування, приватизація або відповідне рішення суду.

Тому ситуація, коли у квартирі зареєстровані, наприклад, батьки, їхні діти та інші родичі, ще не означає, що кожен із них має частку в нерухомості.

Хто насправді є співвласником

Якщо за однією адресою зареєстровано кілька людей, визначати власників потрібно не за кількістю прописаних, а за документами на нерухомість. Співвласниками є особи, чиє право власності підтверджене правовстановлюючими документами та відповідними відомостями у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Саме право власності дає людині можливість володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Наприклад, якщо квартира належить одному власнику, а за цією адресою зареєстровані ще троє членів його родини, власником усе одно залишається одна людина.

Чи може прописана людина продати квартиру

Ні, якщо вона не має права власності на нерухомість. Зареєстрована особа, яка не є власником або співвласником, не може самостійно:

продати квартиру чи будинок;

подарувати нерухомість;

обміняти її;

передати житло в іпотеку;

іншим способом розпорядитися майном як власник.

Такі повноваження належать власнику або співвласникам у межах належних їм часток. Тобто сама по собі реєстрація за адресою не дає людині права підписати договір купівлі-продажу квартири або вирішувати її юридичну долю.

Але прописка не означає, що людина взагалі не має прав Тут є важливий нюанс. Реєстрація місця проживання та право власності — це різні речі. Відсутність частки у власності не означає автоматично відсутність будь-яких прав чи фактичних відносин із житлом.

Залежно від обставин у людини може бути право користування житлом, яке виникло з інших підстав — наприклад, через договір, рішення суду чи інші передбачені законом обставини.

Водночас сама реєстрація сьогодні не дає права користуватися житлом. Закон зазначає, що декларування або реєстрація місця проживання не є підставою для набуття такого права. Тому в кожній конкретній ситуації важливо розбиратися не лише з фактом прописки, а й із тим, на якій підставі людина вселилася та проживає у квартирі.

Чи може власник просто виписати людину

Можливість зняття з реєстрації залежить від конкретної ситуації та статусу особи. Законодавство передбачає, зокрема, можливість власника приватного житла звернутися до органу реєстрації для зняття з реєстрації повнолітньої особи за певних умов. Державна міграційна служба також роз'яснює відповідний механізм.

Проте не варто плутати зняття людини з реєстрації з припиненням її інших можливих прав на житло. Якщо між сторонами виник спір щодо права користування, він може потребувати окремого юридичного вирішення.

Чому важливо не плутати прописку та власність

Реєстрація місця проживання потрібна для багатьох адміністративних та соціальних процедур, але вона не замінює документів про право власності. Більше того, під час самої реєстрації людина може підтверджувати право проживати у житлі договором оренди, рішенням суду, ордером або іншими документами.

Якщо таких документів немає, у передбачених законом випадках потрібна згода власника або співвласників. Тому запис про місце проживання у реєстрі та запис про право власності — це юридично різні речі.

Що варто перевірити перед купівлею чи продажем житла

Якщо виникла суперечка щодо того, кому належить квартира, орієнтуватися лише на інформацію про зареєстрованих мешканців не варто. Потрібно перевірити:

правовстановлюючі документи;

відомості з Державного реєстру речових прав;

склад власників та співвласників;

наявність часток у праві власності;

можливі права користування житлом інших осіб.

Саме ці дані допомагають встановити, хто має право розпоряджатися нерухомістю, а хто лише зареєстрований або проживає за цією адресою.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує реєстрація квартири в Державному реєстрі речових прав. Українцям доведеться витрачати від 330 до 16 640 гривень. Водночас у разі перереєстрації права власності, яке виникло до 2013 року, послуга може бути безкоштовною.

Також Новини.LIVE писали, що з 23 жовтня під час угод із нерухомістю автоматично перевірятимуть власників у Єдиному реєстрі боржників. Якщо продавець має статус боржника у виконавчому провадженні, продаж, дарування чи передача майна в заставу можуть заблокувати.