Родина мешкала в державній квартирі понад 40 років: чому суд відмовив у приватизації

Вікна у квартирах українців. Фото: Новини.LIVE

Верховний суд України, розглянувши справу № 442/675/25 щодо приватизації квартири, ухвалив рішення про відмову. Родина проживала в державному об’єкті нерухомості понад 40 років. Причиною вирішення спору не на користь позивача став неналежний склад учасників.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "Судово-юридична газета".

Яке житло стало причиною судового спору

Після загибелі чоловіка членам його сім’ї надали в користування квартиру — вони мешкали там із 1983 року. Як відомо з матеріалів справи, об’єкт нерухомості перебуває на балансі аграрно-технічного професійного коледжу, проте є державною власністю, якою керує Міністерство освіти і науки.

Родина намагалася запустити процедуру приватизації з 2022 року. Трудовий колектив коледжу не заперечував, однак повідомив, що правові підстави для погодження відсутні, оскільки заклад освіти лише здійснює оперативне управління.

"Позивачка звернулася до МОН, але у березні 2024 року там відмовили, зазначивши, що будинок планують передати з державної у комунальну власність. У листопаді родина знову подала заяву на приватизацію, проте в грудні отримала чергову відмову", — йдеться на сайті.

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Що постановив Верховний Суд

Після низки відмов родина звернулася до Дрогобицького міськрайонного суду, який визнав за позивачкою право на приватизацію. Коледж як відповідач оскаржив рішення, а Львівський апеляційний суд дійшов висновку, що квартира належить державі.

Верховний Суд погодився з висновками апеляції та відмовив мешканцям. Причина проста — склад учасників процесу був неналежним. Адже відповідачем виступав аграрно-технічний професійний коледж (балансоутримувач) замість Міністерства освіти і науки (власника).

"Це майно не може бути предметом застави, не підлягає вилученню, відчуженню, приватизації або використанню не за призначенням, передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди МОН", — повідомили на порталі.

Таким чином, відмова спровокована не відсутністю права на приватизацію, а неналежним складом учасників. Родині доведеться подати новий судовий позов із залученням і коледжу, і МОН як співвідповідачів, інакше справа далі не просунеться.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що квартиру після перепланування можна продати. Однак невідповідність технічній документації сильно ускладнить угоду. Узаконення перепланування необхідне у випадку роботи з несучими стінами, втручання у вентиляційні системи тощо.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні необхідно сплачувати податок на нерухомість. Однак ця вимога поширюється не на всіх власників житлових і нежитлових об’єктів. Якщо площа квартири або будинку не перевищує встановлений ліміт, податок не нараховується.