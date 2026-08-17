Новый законопроект о компенсациях за жилье: погашение кредитов и льготы

Деньги на столе, руки заняты бумагами. Фото: Новини.LIVE.

Украинцы, лишившиеся жилья в результате военных действий и получающие от государства денежные компенсации, могут получить дополнительные льготы при оформлении новой недвижимости. Комитет Верховной Рады дал зеленый свет законопроекту, который должен снизить расходы пострадавших граждан и расширить возможности использования государственных средств.

Как новые нормы могут заработать на практике, рассказывает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Какие финансовые льготы может предложить государство

Среди нововведений, предложенных в законопроекте — существенное расширение возможностей использования государственных средств и сокращение сопутствующих расходов.

В комитете Рады предлагают:

Погашение жилищных кредитов. Полученную компенсацию разрешат направлять на погашение займов, взятых на покупку квартир, строительство, а также приобретение участков под жилье или долей в праве собственности. Отмену обязательного сбора. Покупателей, которые рассчитываются за новое жилье компенсационными средствами, освободят от уплаты сбора на обязательное пенсионное страхование. Защита средств от блокировки. Счета со специальными выплатами планируется законодательно защитить от наложения арестов.

Обследование имущества и оптимизация государственных реестров

Особое внимание в законопроекте уделено упрощению проверок объектов, расположенных на территориях, непригодных для безопасного проживания. Если осмотр недвижимости провести невозможно из-за ситуации с безопасностью, требование об обязательном обследовании предлагается отменить. Это позволит разблокировать рассмотрение заявок от граждан, доступ к жилью которых в настоящее время полностью ограничен. Одновременно планируется оптимизировать работу Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества для ускорения обработки данных.

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Какие риски существуют

Несмотря на поддержку комитета, к законопроекту имеются существенные замечания со стороны контролирующих ведомств:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в тексте коррупционные факторы и направило требование о его доработке. Бюджетный комитет предупредил, что отмена пенсионного сбора сократит поступления в фонды, тогда как расширение списка получателей увеличит государственные расходы.

На данный момент документ лишь рекомендовано принять за основу в первом чтении. Окончательные правила и формулировки будут сформированы только после подготовки законопроекта ко второму чтению.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о компенсации за поврежденное жилье, которую могут получить украинцы. Речь идет о государственной программе "єВідновлення". Подать заявление на компенсацию можно прямо через приложение "Дія".

Также Новини.LIVE сообщали, что делать бизнесу в случае повреждения помещений в результате боевых действий. В первую очередь владельцы должны зафиксировать все убытки. Правильная фиксация разрушений позволит не только получить компенсацию в будущем, но и снизит налоговую нагрузку на предприятие уже сегодня.