Новый законопроект о компенсациях за жилье: погашение кредитов и льготы

Отмена пенсионного сбора при покупке жилья: новый законопроект
Украинцы, лишившиеся жилья в результате военных действий и получающие от государства денежные компенсации, могут получить дополнительные льготы при оформлении новой недвижимости. Комитет Верховной Рады дал зеленый свет законопроекту, который должен снизить расходы пострадавших граждан и расширить возможности использования государственных средств.
Как новые нормы могут заработать на практике, рассказывает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.
Какие финансовые льготы может предложить государство
Среди нововведений, предложенных в законопроекте — существенное расширение возможностей использования государственных средств и сокращение сопутствующих расходов.
В комитете Рады предлагают:
- Погашение жилищных кредитов. Полученную компенсацию разрешат направлять на погашение займов, взятых на покупку квартир, строительство, а также приобретение участков под жилье или долей в праве собственности.
- Отмену обязательного сбора. Покупателей, которые рассчитываются за новое жилье компенсационными средствами, освободят от уплаты сбора на обязательное пенсионное страхование.
- Защита средств от блокировки. Счета со специальными выплатами планируется законодательно защитить от наложения арестов.
Обследование имущества и оптимизация государственных реестров
Особое внимание в законопроекте уделено упрощению проверок объектов, расположенных на территориях, непригодных для безопасного проживания. Если осмотр недвижимости провести невозможно из-за ситуации с безопасностью, требование об обязательном обследовании предлагается отменить. Это позволит разблокировать рассмотрение заявок от граждан, доступ к жилью которых в настоящее время полностью ограничен. Одновременно планируется оптимизировать работу Государственного реестра поврежденного и уничтоженного имущества для ускорения обработки данных.
Какие риски существуют
Несмотря на поддержку комитета, к законопроекту имеются существенные замечания со стороны контролирующих ведомств:
- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило в тексте коррупционные факторы и направило требование о его доработке.
- Бюджетный комитет предупредил, что отмена пенсионного сбора сократит поступления в фонды, тогда как расширение списка получателей увеличит государственные расходы.
На данный момент документ лишь рекомендовано принять за основу в первом чтении. Окончательные правила и формулировки будут сформированы только после подготовки законопроекта ко второму чтению.
Недавно Новини.LIVE рассказывали о компенсации за поврежденное жилье, которую могут получить украинцы. Речь идет о государственной программе "єВідновлення". Подать заявление на компенсацию можно прямо через приложение "Дія".
Также Новини.LIVE сообщали, что делать бизнесу в случае повреждения помещений в результате боевых действий. В первую очередь владельцы должны зафиксировать все убытки. Правильная фиксация разрушений позволит не только получить компенсацию в будущем, но и снизит налоговую нагрузку на предприятие уже сегодня.