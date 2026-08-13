Фиксация убытков бизнеса: что делать в первую очередь

Поврежденное имущество предприятия: как оформить компенсацию убытков
Вражеский обстрел может за минуту уничтожить годы труда. Однако он не должен лишить вас возможности восстановить всё. Пока различные международные и государственные фонды готовят механизмы выплат, предпринимателям важно действовать на опережение — от вызова ГСЧС до сохранения фотографий в галерее вашего телефона. Правильная фиксация разрушений позволит не только получить компенсацию в будущем, но и снизит налоговую нагрузку на предприятие уже сегодня.
Об этом сообщает finance.ua, передают Новини.LIVE.
Что делать в первую очередь
Специалисты призывают не медлить с первоначальной фиксацией разрушений, ведь со временем собирать доказательства становится сложнее.
Для начала необходимо выполнить четыре обязательных действия:
- Вызвать ГСЧС. Представители службы должны ликвидировать последствия и составить официальный акт о пожаре или разрушениях.
- Обратиться в полицию. Они внесут данные в Единый реестр досудебных расследований и возбудят уголовное дело по факту военного преступления.
- Сделать фото и видео. Зафиксируйте разрушения с привязкой к геолокации и времени. Сохраняйте скриншоты новостей в СМИ об обстреле этого места.
- Создайте безопасный архив. Загрузите все фото, видео и сканы документов в облачное хранилище или на отдельный цифровой носитель информации, а бумажные оригиналы храните отдельно.
На что можно рассчитывать уже сейчас
Предприятия могут воспользоваться финансовыми льготами, не дожидаясь выплаты компенсаций:
- за уничтоженные товары и оборудование не придется платить НДС. Если имущество утрачено в результате боевых действий или обстрелов, компания имеет право списать его без начисления дополнительных налоговых обязательств.
- освобождение от налога на недвижимость. За разрушенные офисы, склады и цеха платить не нужно. Это же правило действует для объектов, оказавшихся в зоне активных боевых действий или под оккупацией.
- Отмена экологического налога. Если предприятие подверглось разрушениям и из-за этого прекратило выбросы или сбросы, уплата этого налога отменяется при условии официальной фиксации повреждений.
Кто имеет право и что компенсируется
Претендовать на возмещение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели любой формы собственности. Основными требованиями являются официальная регистрация в Украине, отсутствие среди бенефициаров граждан или резидентов РФ, а также отсутствие процедуры банкротства или ликвидации.
Компенсации подлежит практически любое имущество, находившееся на балансе:
- различные виды недвижимости;
- оборудование и техника;
- транспорт;
- товарно-материальные ценности.
Формирование доказательной базы
Для подачи требования необходимо сформировать полный пакет документов.
В него входят:
- Доказательства права собственности. Все, что подтверждает принадлежность имущества компании — от выписок из государственных реестров и договоров купли-продажи или аренды до техпаспортов и выписок из баланса.
- Официальные подтверждения разрушений. Это может быть акт от ГСЧС о пожаре или обстреле и выписка из ЕРДР от полиции о возбуждении уголовного дела.
- Внутренние документы. От приказа руководителя о проведении инвентаризации до итогового акта с четким перечнем уничтоженного или поврежденного имущества.
- Профессиональная оценка нанесенного ущерба. Отчет о техническом обследовании здания и официальное заключение сертифицированного оценщика о рыночной стоимости убытков.
Общая сумма компенсации состоит из прямых убытков и упущенной выгоды вследствие приостановки деятельности, рассчитанной на основе показателей прошлых периодов.
Международный реестр убытков
Основной площадкой для фиксации ущерба на международном уровне является Международный реестр убытков для Украины.
Подать заявление в него могут все пострадавшие украинские компании. Внесение данных в Реестр станет юридическим основанием для получения выплат за счет замороженных активов РФ или специальных международных компенсационных фондов.
Недавно Новини.LIVE рассказывали, как действовать в случае потери или повреждения жилья. Получить компенсацию можно в рамках программы "єВідновлення". Перед подачей заявки необходимо обязательно зафиксировать факт разрушения через приложение "Дія".
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