Фиксация убытков бизнеса: что делать в первую очередь

Разрушенное здание, люди в касках, спецмашина. Фото: Новини.LIVE.

Вражеский обстрел может за минуту уничтожить годы труда. Однако он не должен лишить вас возможности восстановить всё. Пока различные международные и государственные фонды готовят механизмы выплат, предпринимателям важно действовать на опережение — от вызова ГСЧС до сохранения фотографий в галерее вашего телефона. Правильная фиксация разрушений позволит не только получить компенсацию в будущем, но и снизит налоговую нагрузку на предприятие уже сегодня.

Об этом сообщает finance.ua, передают Новини.LIVE.

Что делать в первую очередь

Специалисты призывают не медлить с первоначальной фиксацией разрушений, ведь со временем собирать доказательства становится сложнее.

Для начала необходимо выполнить четыре обязательных действия:

Вызвать ГСЧС. Представители службы должны ликвидировать последствия и составить официальный акт о пожаре или разрушениях. Обратиться в полицию. Они внесут данные в Единый реестр досудебных расследований и возбудят уголовное дело по факту военного преступления. Сделать фото и видео. Зафиксируйте разрушения с привязкой к геолокации и времени. Сохраняйте скриншоты новостей в СМИ об обстреле этого места. Создайте безопасный архив. Загрузите все фото, видео и сканы документов в облачное хранилище или на отдельный цифровой носитель информации, а бумажные оригиналы храните отдельно.

На что можно рассчитывать уже сейчас

Предприятия могут воспользоваться финансовыми льготами, не дожидаясь выплаты компенсаций:

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за уничтоженные товары и оборудование не придется платить НДС. Если имущество утрачено в результате боевых действий или обстрелов, компания имеет право списать его без начисления дополнительных налоговых обязательств.

освобождение от налога на недвижимость. За разрушенные офисы, склады и цеха платить не нужно. Это же правило действует для объектов, оказавшихся в зоне активных боевых действий или под оккупацией.

Отмена экологического налога. Если предприятие подверглось разрушениям и из-за этого прекратило выбросы или сбросы, уплата этого налога отменяется при условии официальной фиксации повреждений.

Кто имеет право и что компенсируется

Претендовать на возмещение могут юридические лица и индивидуальные предприниматели любой формы собственности. Основными требованиями являются официальная регистрация в Украине, отсутствие среди бенефициаров граждан или резидентов РФ, а также отсутствие процедуры банкротства или ликвидации.

Компенсации подлежит практически любое имущество, находившееся на балансе:

различные виды недвижимости;

оборудование и техника;

транспорт;

товарно-материальные ценности.

Формирование доказательной базы

Для подачи требования необходимо сформировать полный пакет документов.

В него входят:

Доказательства права собственности. Все, что подтверждает принадлежность имущества компании — от выписок из государственных реестров и договоров купли-продажи или аренды до техпаспортов и выписок из баланса. Официальные подтверждения разрушений. Это может быть акт от ГСЧС о пожаре или обстреле и выписка из ЕРДР от полиции о возбуждении уголовного дела. Внутренние документы. От приказа руководителя о проведении инвентаризации до итогового акта с четким перечнем уничтоженного или поврежденного имущества. Профессиональная оценка нанесенного ущерба. Отчет о техническом обследовании здания и официальное заключение сертифицированного оценщика о рыночной стоимости убытков.

Общая сумма компенсации состоит из прямых убытков и упущенной выгоды вследствие приостановки деятельности, рассчитанной на основе показателей прошлых периодов.

Международный реестр убытков

Основной площадкой для фиксации ущерба на международном уровне является Международный реестр убытков для Украины.

Подать заявление в него могут все пострадавшие украинские компании. Внесение данных в Реестр станет юридическим основанием для получения выплат за счет замороженных активов РФ или специальных международных компенсационных фондов.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как действовать в случае потери или повреждения жилья. Получить компенсацию можно в рамках программы "єВідновлення". Перед подачей заявки необходимо обязательно зафиксировать факт разрушения через приложение "Дія".

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