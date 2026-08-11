Ремонт и восстановление жилья: размеры выплат и порядок подачи заявления в «еВідновлення»

Многоквартирный дом под обстрелом. Фото: Новини.LIVE.

В Украине продолжают действовать и расширяться механизмы компенсации за жилье, поврежденное и уничтоженное в результате российской агрессии. В рамках программы "єВідновлення" гражданам доступны прямые выплаты на ремонт, жилищные сертификаты, средства на восстановление частных усадеб, а также целевые ваучеры для переселенцев с оккупированных территорий.

Об этом сообщает ИНТЕНТ, передают Новини.LIVE.

Как подать заявление

Перед подачей заявления необходимо зафиксировать факт разрушения или повреждения имущества посредством уведомления в приложении "Дія" или непосредственно в самом ЦНАП. После этого оформляется заявление на компенсацию. Если имущество находится в совместной собственности, один из собственников может подать одно заявление при отсутствии возражений со стороны остальных. В случае полного уничтожения объекта каждый совладелец имеет право подать отдельное заявление на свою долю.

Заявления рассматривает специальная комиссия при органах местного самоуправления, которая проводит осмотр имущества и принимает решение в течение 30 календарных дней. Для получения средств заявителю необходимо также открыть специальный банковский счет "єВідновлення".

Какие существуют выплаты на ремонт поврежденного жилья

Размер компенсации за поврежденное имущество определяется комиссией по специальным категориям:

Читайте также:

Категория А: ремонтные работы с рассчитанной суммой компенсации до 200 тысяч гривен. Выплата осуществляется одним траншем, а средства необходимо использовать в течение 12 месяцев. Категория Б: капитальный ремонт с максимальной суммой до 350 тысяч гривен для квартиры и до 500 тысяч гривен для частного дома. Выплата разбивается на два транша. На использование первого транша дается 12 месяцев, а второго — 6.

Полученные средства можно тратить исключительно на строительные материалы и услуги подрядчиков в магазинах и компаниях, участвующих в программе. После использования не менее 90% полученных средств заявитель обязан подать отчет через приложение "Дія".

Если жилье уничтожено полностью

Если жилье признано не подлежащим восстановлению, владелец получает электронный жилищный сертификат. Его сумма рассчитывается индивидуально в зависимости от площади, расположения, года постройки и количества комнат. Документ действует в течение 5 лет.

Такой сертификат позволит:

приобрести квартиру, дом или комнату;

оплатить участие в долевом строительстве;

внести первый взнос по программе льготной ипотеки «еОселя».

После получения сертификата необходимо забронировать средства. С момента подтверждения бронирования у заявителя есть 30 дней на оформление сделки. При этом необходимо прекратить право собственности на уничтоженный объект и учесть, что новое жилье не подлежит продаже в течение 5 лет.

Восстановление частного дома

Владельцы полностью разрушенных частных, садовых или дачных домов могут получить денежную компенсацию для возведения нового здания. Строительство можно начать как на прежнем месте, так и на другом собственном земельном участке на территории Украины, за исключением оккупированных регионов и зон активных боевых действий.

Средства перечисляются на карту "єВідновлення" двумя равными частями по 50%. Для получения первого транша необходимо подать уведомление о начале строительных работ и прекратить право собственности на разрушенный дом. Второй транш выплачивается после возведения части объекта, подтверждения использования 90% первой суммы и прохождения проверки комиссией. Общий срок строительства и представления итогового отчета не должен превышать 18 месяцев после получения второго транша.

Жилье повреждено обстрелом во второй раз

Если жилье, которое уже находилось в процессе ремонта, подверглось повторному разрушению, владелец имеет право подать новое заявление, не дожидаясь завершения предыдущих работ. Для этого в приложении "Дія" в разделе "Отчет о ремонте" указывается факт повторного повреждения, после чего подается новое уведомление и заявление.

Комиссия проводит осмотр, в ходе которого одновременно фиксирует новые повреждения и оценивает ход выполнения предыдущего ремонта. Обязательным условием является закрытие предыдущего счета "єВідновлення", возврат неиспользованного остатка государству и открытие нового специального счета для зачисления новой выплаты.

Компенсация за жилье в домах-памятниках

Владельцы квартир в домах, имеющих статус объектов культурного наследия, также имеют право на участие в программе "єВідновлення". Процедура предусматривает проведение специального комиссионного или технического обследования.

Для поврежденных памятников ремонтные работы проводятся с обязательным соблюдением законодательства об охране культурного наследия. Если объект признан технически невозможным или нецелесообразным для восстановления, орган охраны культурного наследия принимает соответствующее решение, позволяющее владельцу получить компенсацию в виде жилищного сертификата.

Жилищные ваучеры на 2 миллиона гривен

Отдельным направлением помощи являются жилищные ваучеры в размере 2 млн гривен для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. Эта помощь предоставляется ВПЛ, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Ваучер не является компенсацией за конкретный разрушенный объект, поэтому заявителю не нужно доказывать факт разрушения имущества на ВОТ.

Основные требования к получателям:

наличие справки ВПЛ с подтверждением проживания на оккупированной территории и фактического пребывания на подконтрольной территории Украины;

отсутствие другого жилья у заявителя и членов его семьи на подконтрольной территории;

неиспользование других государственных ипотечных программ и отсутствие фактов прекращения права собственности на жилье после 24 февраля 2022 года.

Ваучер действует 5 лет, а после резервирования средств заявителю предоставляется 60 дней для заключения договора купли-продажи жилья или инвестирования в строительство. Приобретенное имущество не подлежит отчуждению в течение 5 лет.

Недавно Новини.LIVE сообщали, как доказать право собственности при отсутствии сопутствующих документов. Наиболее частой причиной отсутствия документов в нынешних условиях является разрушение жилья в результате российских обстрелов. Однако отсутствие оригинала не означает утрату прав на жилье.

Также Новини.LIVE рассказывали, для кого продажа жилья может стать практически невозможной. С 23 октября в Украине изменятся правила оформления сделок с недвижимостью. Если продавец числится в реестре должников, передачу недвижимости другому владельцу могут заблокировать.