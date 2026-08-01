Право собственности на жилье: что нужно учесть владельцам, если они приобрели недвижимость до 2013 года

Женщина с плиткой в руке, разрушенный дом. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Потеря собственного жилья в результате попадания ракеты или шахеда в дом — реальность, с которой ежедневно сталкиваются украинцы. Когда вместе с домом пропадают и документы на недвижимость, это становится ещё одним испытанием. Многие не знают, куда обращаться и с чего начать. Однако потеря документов не означает утрату права собственности.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

Главное, что нужно знать

Отсутствие бумажного документа не отменяет само право собственности. Это прямо гарантируют Конституция и Гражданский кодекс Украины. Но если сведений о недвижимости нет в Государственном реестре вещных прав, то оформить какие-либо юридические действия с имуществом становится сложно. А получить государственную компенсацию, в частности по программе "єВідновлення" — практически невозможно.

Если вы приобрели право собственности на недвижимость до 1 января 2013 года, но так и не зарегистрировали его — следует выполнить следующее.

Попробуйте получить дубликат

Сначала стоит обратиться туда, где когда-то выдавали оригинал документа. Если право собственности оформлял местный совет или исполком, следует обращаться в орган местного самоуправления. Если же недвижимость была куплена, получена в дар или по наследству — потребуется нотариус или государственный нотариальный архив.

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Если орган, выдавший документ, ликвидирован, архив уничтожен или он остался на временно оккупированной территории — дубликат получить не удастся.

Докажите право собственности через суд

Когда получить дубликат невозможно, остается единственный путь — это признание вашего права собственности через суд. В таком случае необходимо подать исковое заявление в соответствии со статьей 392 Гражданского кодекса.

Приложите абсолютно все доказательства, которые удалось сохранить: архивные справки, технический паспорт, решение о выделении земельного участка или даже показания свидетелей. Далее останется ждать решения суда.

Официально зарегистрируйте право собственности

Решение суда станет основанием для внесения информации о недвижимости в государственный реестр. Для этого нужно собрать решение суда, паспорт и РНОКПП (карточку налогоплательщика) и обратиться к любому государственному регистратору или нотариусу в Украине.

Даже если само имущество находится в другом регионе. Регистрация не привязана к физическому местонахождению недвижимости.

После завершения этой процедуры данные о жилье официально появятся в реестре. Это не только юридически защитит имущество, но и откроет доступ к государственным программам восстановления, в частности — "єВідновлення".

Недавно Новини.LIVE рассказывали о том, как предприниматели, пострадавшие от войны, смогут продлевать договоры без лишней бюрократии. Местные органы самоуправления отказываются продлевать аренду коммунального имущества или затрудняют эту процедуру. Верховная Рада планирует разрешить автоматическое продление всех необходимых документов.

Также Новини.LIVE сообщали, что нельзя оставлять в наследство. Наследники не смогут получить социальные выплаты умершего. Это, в частности, пенсия, алименты или государственная помощь.