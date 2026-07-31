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Не все передается по наследству: что украинцы не смогут оставить своим родным

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2026 07:25
Не все входит в состав наследства: что нельзя передать детям, даже составив завещание
Что не передается по наследству в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине наследование — это процесс передачи прав на имущество от умершего человека его наследникам или лицам, указанным в завещании. В его состав могут входить квартиры, дома, автомобили, деньги, другие ценности и даже долги. Однако некоторые активы всё же нельзя оставить в наследство.

О том, что украинцы не смогут оставить в наследство своим родственникам, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на статью 1219 Гражданского кодекса Украины.

Что украинцы не могут оставить в наследство своим детям

Законодательство Украины четко определяет, что не входит в состав наследства. В частности, наследники не могут получить право на то, что носит личный характер:

  • пенсию;
  • алименты;
  • государственную помощь;
  • выплаты за вред, причиненный здоровью.

Также не передаются личные неимущественные права, например право на честь, достоинство или неприкосновенность. Не наследуется и членство в общественных организациях или объединениях.

Кроме того, отдельные долги или кредиты могут прекращаться после смерти должника, если это предусмотрено законом.

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Что еще запрещено передавать по наследству в 2026 году

Управляющий партнер Адвокатского объединения VIDAR Станислав Борис в комментарии для Новини.LIVE уточнил, что нельзя унаследовать и вооружение или военную технику, в частности танки или другое боевое оборудование.

"А в остальном, в принципе, можно передавать по наследству все, что разрешено в Украине. В этой части законодательство не изменилось", — пояснил юрист.

Сколько времени дается украинцам на принятие наследства в 2026 году

Также закон устанавливает срок для принятия наследства. В статье 1270 Гражданского кодекса Украины указано, что у наследников есть шесть месяцев со дня смерти человека или с момента, когда суд признал его умершим, чтобы подать заявление о принятии наследства.

Существует исключение для тех, кто проживал вместе с умершим. Если такой человек не отказался от наследства, считается, что он автоматически его принял. В таком случае оформить свидетельство о праве на наследство можно даже после истечения шестимесячного срока.

Те же наследники, которые проживали отдельно, должны своевременно обратиться к нотариусу. Подать заявление можно лично, через представителя или, если человек находится за границей, через консульское учреждение или по доверенности.

Ранее Новини.LIVE писали, что после смерти человека его имущество переходит к наследникам. Однако для официального оформления права собственности на квартиру, дом, землю или автомобиль необходимо обратиться к нотариусу и уплатить предусмотренные законом сборы. Поэтому интересно узнать, во сколько обойдется оформление наследства в 2026 году.

Также Новини.LIVE рассказывали, что тяжкая болезнь, инвалидная коляска или необходимость в постоянном уходе не лишают человека права самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Это подтвердило громкое судебное дело в Польше, где суд постановил, что физическая беспомощность не означает, что человек не может составить завещание и лишить кого-либо наследства.

наследство имущество завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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