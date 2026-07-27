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Главная Экономика Оспаривание завещания по состоянию здоровья: какие основания имеют решающее значение

Оспаривание завещания по состоянию здоровья: какие основания имеют решающее значение

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2026 13:03
Оспаривание завещания по состоянию здоровья: суд разъяснил, какие основания являются решающими в деле
Судейские весы, судейский молоток, мужчина в пиджаке и шляпе смотрит на справку. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Тяжелая болезнь, инвалидная коляска или необходимость круглосуточного ухода со стороны родных — это еще не повод игнорировать последнюю волю человека. Судебный спор между вдовой и лишенным наследства сыном превратился в громкий прецедент. Польский суд четко дал понять, что физическая беспомощность вовсе не означает утрату рассудка.

Об этом резонансном судебном деле рассказало онлайн-издание "Судебно-юридическая газета", передает Новини.LIVE.

Вдова против сына

Поводом для судебного разбирательства стало заявление вдовы, которая просила подтвердить ее право на всё наследство.

Мужчина скончался в сентябре 2024 года. После смерти оставил нотариально заверенное завещание. Все имущество было завещано супруге. Своему взрослому сыну отец ничего не оставил. По словам вдовы, процедура у нотариуса прошла без каких-либо нарушений. Сам же мужчина полностью осознавал свои действия. Кроме того, мужчина еще помогал жене после перенесенного инсульта вести бизнес, ездил за товаром и присматривал за внуком. Поэтому вдова считает непонятным иск сына в суд. Она также подчеркнула, что сын и так был финансово обеспечен. При жизни родители уже подарили ему квартиру и передали другое имущество.

В свою очередь сын оспорил завещание. Он утверждал, что на фоне болезней отец не мог адекватно воспринимать реальность. Следовательно, не имел возможности сознательно лишить его наследства.

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Экспертиза против предположений

Чтобы выяснить правду, суд назначил судебно-неврологическую экспертизу и допросил свидетелей и нотариуса. Специалисты установили, что перенесённый инсульт мозжечка повлиял на координацию движений наследодателя, но не затронул его интеллектуальные и психические функции. Эксперт заключил, что с точки зрения психического здоровья мужчина был абсолютно здоров.

При этом медики признали: начиная с 2022 года мужчина действительно был физически зависим от посторонней помощи и не мог самостоятельно обеспечивать свои бытовые нужды. 

Решение суда

Изучив материалы дела, суд признал завещание полностью действительным. Если на момент подписания документа человек сохраняет способность свободно и осознанно принимать решения, физические ограничения или хронические заболевания не могут служить основанием для аннулирования его последней воли. Утверждения сына о якобы имевшихся у отца расстройствах сознания суд признал безосновательными и не подтвержденными надлежащими доказательствами.

Также Новини.LIVE недавно сообщали, за что суд обязал владельца, не проживающего в квартире, выплатить коммунальный долг в размере 44 000 гривен. Эксперты отмечают, что отсутствие проживающих в квартире не освобождает от оплаты коммунальных услуг.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, за что украинку обязали вернуть 10 000 гривен денежной помощи ВПЛ. Закон подчеркивает, что в случае смены места жительства необходимо уведомлять органы, предоставляющие социальную помощь. 

суд наследство завещание
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
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