Оскарження заповіту через стан здоров'я: суд пояснив, які підстави є вирішальним у справі

Суддівські ваги, суддівський молоток, чоловік в піджаку з капелюхом дивиться на довідку. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Важка хвороба, візок чи потреба в цілодобовому догляді рідних — ще не привід перекреслювати останню волю людини. Судовий спір між вдовою та позбавленим спадщини сином перетворився на гучний прецедент. Польський суд чітко дав зрозуміти, що фізична безпорадність зовсім не означає втрату глузду.

Про резонансну судову справу розповіло онлайн-видання "Судово-юридична газета", передає Новини.LIVE.

Вдова проти сина

Приводом для судового розгляду стала заява вдови, яка просила підтвердити її право на всю спадщину.

Чоловік помер у вересні 2024 року. Після смерті залишив нотаріально засвідчений заповіт. Усі статки були відписані дружині. Своєму дорослому сину батько не залишив нічого. За словами вдови, процедура в нотаріуса пройшла без жодних порушень. Сам же чоловік повністю усвідомлював власні дії. Крім того, чоловік ще допомагав дружині після перенесеного інсульту вести бізнес, їздив за товаром та приглядав за онуком. Тож вдова вважає незрозумілим позов сина до суду. Вона також підкреслила, що син і так був фінансово забезпечений. За життя батьки вже подарували йому квартиру та передали інше майно.

Натомість син оскаржив заповіт. Він стверджував, що на тлі хвороб, батько не міг адекватно сприймати реальність. Отже, не мав змоги свідомо позбавити його спадщини.

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Експертиза проти припущень

Щоб з'ясувати правду, суд призначив судово-неврологічну експертизу та допитав свідків і нотаріуса. Фахівці встановили, що перенесений інсульт мозочка вплинув на координацію рухів спадкодавця, але не зачепив його інтелектуальні й психічні функції. Експерт підсумував, що з точки зору психічного здоров'я чоловік був абсолютно здоровим.

При цьому медики визнали: починаючи з 2022 року чоловік справді був фізично залежним від сторонньої допомоги й не міг самостійно забезпечувати побутові потреби.

Рішення суду

Дослідивши матеріали справи, суд визнав заповіт повністю чинним. Якщо на момент підписання документа людина зберігає здатність вільно та свідомо ухвалювати рішення, фізичні обмеження чи хронічні хвороби не можуть бути підставою для анулювання її останньої волі. Твердження сина про нібито розлади свідомості в батька суд визнав безпідставними та непідтвердженими належними доказами.

Також Новини.LIVE нещодавно розповідали, за що суд змусив сплачувати комунальний борг в розмірі 44 000 гривень, не проживаючого в квартирі власника. Експерти зазначають, що відсутність проживаючих у квартирі не звільняє від оплати комунальних послуг.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли за що змусили українку повернути 10 000 гривень грошової допомоги ВПО. Закон наголошує на тому, що у разі зміни місця проживання, необхідно повідомляти органи, що надають соціальну допомогу.