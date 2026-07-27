Наследство в Украине: сколько времени отводится на оформление и как восстановить пропущенные сроки

Как восстановить пропущенные сроки для принятия наследства. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

После смерти близкого человека не всем удается сразу заняться оформлением документов. Из-за этого многие украинцы пропускают шестимесячный срок для оформления наследства. Но даже в такой ситуации шансы получить имущество не утрачены окончательно.

О том, сколько времени у украинцев есть на принятие наследства и что делать, если не успеть оформить документы в установленный срок, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько времени отводится на принятие наследства

Согласно статье 1270 Гражданского кодекса Украины, у наследника есть шесть месяцев на принятие наследства. Отсчет этого срока начинается со дня смерти наследодателя или с момента вступления в законную силу решения суда об объявлении лица умершим.

Впрочем, есть исключение. Если наследник на момент смерти проживал вместе с умершим и не отказался от наследства, оно считается принятым автоматически. В таком случае оформить свидетельство можно и по истечении шестимесячного срока.

Тем, кто проживал отдельно, необходимо своевременно обратиться к нотариусу с заявлением. Это можно сделать лично, через представителя или, если человек находится за границей, через консульское учреждение или по доверенности.

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Что делать, если нет документов на имущество

Если документов на квартиру, дом или землю пока нет, это не повод откладывать открытие наследственного дела. Главное — подать заявление вовремя, а остальные документы можно предоставить позже. Для открытия наследственного дела обычно требуются:

паспорт;

завещание (если оно имеется);

идентификационный код;

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственную связь с умершим.

Если наследник проживал вместе с наследодателем, следует также предоставить подтверждение совместного проживания.

Если шестимесячный срок пропущен и человек не относится к числу тех, кто автоматически принял наследство, по закону он считается не принявшим его. В таком случае имущество может перейти к другим наследникам, а если их нет — стать собственностью территориальной общины.

Как восстановить право на наследство в Украине

Восстановить право на наследство иногда можно и без суда. Если все наследники, уже оформившие свои права, дадут письменное согласие, человек может подать заявление нотариусу без судебного разбирательства.

Если же такого согласия нет, придется обращаться в суд. Суд может предоставить дополнительный срок для принятия наследства, если признает причины пропуска уважительными. Это может быть:

тяжелая болезнь;

военная служба;

отсутствие информации о смерти родственника;

пребывание за границей без возможности оформить документы.

В то же время преклонный возраст, незнание закона или занятость обычно не считаются достаточными причинами для восстановления срока.

Ранее Новини.LIVE писали, что обычно для удостоверения завещания свидетели не требуются. Их приглашают только по желанию человека, составляющего завещание, или если этого требует закон. Обязательно должны присутствовать как минимум два свидетеля, если завещатель по состоянию здоровья не может самостоятельно прочитать документ или если завещание удостоверяет не нотариус, а другое уполномоченное лицо.

Также Новини.LIVE писали, что после смерти человека его имущество переходит к наследникам. Однако, чтобы официально оформить в собственность квартиру, дом, земельный участок или автомобиль, необходимо обратиться к нотариусу, оплатить оформление и налоги. Поэтому интересно знать, сколько примерно будет стоить оформление наследства в 2026 году.