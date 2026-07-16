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Главная Экономика Заверение завещания: когда нужны свидетели и кто имеет право ими быть

Заверение завещания: когда нужны свидетели и кто имеет право ими быть

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 08:10
Заверение завещания в 2026 году: в Минюсте пояснили, когда к процессу необходимо привлекать свидетелей
Девушка составляет завещание. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Завещание — это документ, в котором человек определяет, кому перейдет его имущество после смерти. Оно составляется исключительно в письменной форме с указанием даты и места, а удостоверяет документ нотариус или другое уполномоченное законом лицо. К этому процессу также могут привлекаться свидетели.

О том, в каких случаях завещание должно удостоверяться в присутствии свидетелей, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

В каких случаях для удостоверения завещания привлекают свидетелей

В большинстве случаев свидетели при заверении завещания не требуются. Их могут пригласить по желанию самого завещателя или в случаях, предусмотренных законом.

Обязательное присутствие как минимум двух свидетелей требуется, если человек из-за состояния здоровья не может самостоятельно прочитать текст завещания. Также свидетели необходимы, когда документ удостоверяет не нотариус, а другое уполномоченное лицо, например:

  • капитан судна;
  • главный или дежурный врач;
  • командир воинской части;
  • начальник учреждения исполнения наказаний;
  • другие должностные лица, определенные законодательством.

При удостоверении завещания свидетели должны вслух огласить его текст и поставить свои подписи. В документ также вносятся их личные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

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Кто не может быть свидетелем при удостоверении завещания

Свидетелем может быть только совершеннолетнее лицо, обладающее полной гражданской дееспособностью. В то же время закон запрещает быть свидетелями нотариусу или лицу, удостоверяющему завещание, наследникам, указанным в документе, их близким родственникам и членам семьи, а также людям, которые не могут прочитать или подписать завещание.

Все, кто участвует в удостоверении завещания, обязаны хранить его тайну. До открытия наследства они не имеют права сообщать о факте составления завещания, его содержании, изменениях или отмене.

Если речь идет о секретном завещании, нотариус в присутствии двух свидетелей и заинтересованных лиц составляет протокол, в который полностью вносится текст документа.

Ранее Новини.LIVE писали, что иногда бывает так, что человек, который должен был унаследовать имущество, умирает еще до открытия наследства. Тогда его доля не исчезает. В таких случаях применяется механизм представительства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что если вы унаследовали квартиру или дом, сразу продать или подарить их не получится. Сначала нужно получить свидетельство о праве на наследство. Именно оно подтверждает, что вы официально стали владельцем недвижимости.

документы имущество завещание
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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