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Главная Экономика Наследство в 2026 году: сколько придется заплатить украинцам за оформление имущества

Наследство в 2026 году: сколько придется заплатить украинцам за оформление имущества

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 14:05
Сколько стоит оформить наследство в Украине: расходы на нотариуса и налоги в 2026 году
Стоимость оформления наследства в Украине в 2026 году. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После смерти человека его имущество переходит по наследству. Но чтобы официально стать владельцем квартиры, дома, земли или автомобиля, недостаточно просто быть наследником — нужно обратиться к нотариусу, оплатить его услуги и налоги. Поэтому интересно, во сколько примерно обойдётся оформление наследства в 2026 году.

О том, сколько стоит оформить наследство у нотариуса в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на онлайн-справочник "PricesUA".

Сколько стоит оформление наследства в 2026 году

В 2026 году окончательная стоимость оформления зависит от того, какое имущество наследуется, сколько есть наследников и насколько сложное дело. Поэтому можно назвать лишь ориентировочные цены:

  • оценка имущества — 1 000-4 000 грн;
  • услуги нотариуса — от 2 000 до 6 000 грн;
  • выписки из государственных реестров — 200-500 грн;
  • открытие наследственного дела — от 500 до 1 500 грн;
  • государственная регистрация права собственности — 300-1 000 грн.

В среднем оформление наследства обходится в 4-12 тысяч гривен. Если в наследство входит несколько объектов недвижимости или другого имущества, расходы могут быть выше.

Какие налоги нужно уплатить при оформлении наследства

Помимо расходов на оформление документов, в некоторых случаях необходимо уплатить налог. Для ближайших родственников он составляет 0%. Такая ставка распространяется на:

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  • детей;
  • родителей;
  • мужа или жены.

Ставка 5% применяется к другим родственникам, в частности к племянникам, дядям, тётям и другим членам семьи, не относящимся к первой степени родства. 18% придётся уплатить, если наследство получает человек, не являющийся родственником наследодателя.

В случаях, когда действует ставка 5% или 18%, размер налога зависит от оценочной стоимости унаследованного имущества, поэтому общая сумма расходов может быть значительно больше.

Какие документы необходимо подготовить для оформления наследства

Прежде всего наследник должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства — обычно это последнее зарегистрированное место жительства умершего. Для открытия наследственного дела понадобятся:

  • документы на имущество;
  • свидетельство о смерти;
  • паспорт и идентификационный код наследника;
  • справка о последнем месте проживания наследодателя;
  • документы, подтверждающие право на наследство или родственные связи.

После проверки документов нотариус открывает наследственное дело и приступает к его оформлению.

Сколько времени отводится на оформление наследства

Подать заявление о принятии наследства необходимо в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Если этот срок пропустить, восстановить право на наследство можно только через суд.

В таком случае придется дополнительно оплатить судебный сбор и другие сопутствующие расходы, поэтому с оформлением лучше не медлить.

Ранее Новини.LIVE писали, что завещание — это документ, в котором человек заранее решает, кому достанется его имущество после смерти. Его обязательно оформляют в письменной форме с указанием даты и места составления, а заверяет нотариус или другое уполномоченное законом лицо. При необходимости при этом могут присутствовать и свидетели.

Также Новини.LIVE сообщали, что после смерти владельца деньги на банковском счете входят в состав наследства. Поэтому даже родственники не имеют права пользоваться картой или снимать средства, даже если знают PIN-код или имеют доступ к банковскому приложению. Это может привести к конфликтам между наследниками и иметь правовые последствия.

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Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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