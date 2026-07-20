Можно ли снимать деньги с карты умершего родственника: правовые нюансы

Женщина читает свидетельство о праве на наследство, деньги, банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

После смерти человека его банковский счет автоматически становится частью наследства. Поэтому даже самые близкие родственники не могут просто снять деньги с карты, даже если знают PIN-код или имеют доступ к мобильному банкингу. Такие действия могут привести не только к спорам между наследниками, но и к уголовной ответственности.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Что происходит с деньгами после смерти владельца счета

С момента смерти человека открывается наследство. Согласно статье 1218 Гражданского кодекса Украины, в него входят все имущественные права и обязанности, которые принадлежали умершему и не прекратились вследствие его смерти.

Это правило распространяется и на средства, находящиеся на банковских счетах. Статья 1228 ГК Украины определяет, что право на вклад входит в состав наследства независимо от того, оставил ли владелец завещание или специальное распоряжение банку.

Поэтому после смерти клиента банковская карта уже не является средством свободного распоряжения деньгами. Она лишь открывает доступ к имуществу, входящему в наследственную массу.

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Можно ли пользоваться картой, если знаешь PIN-код

Знание PIN-кода, доступ к мобильному приложению. Даже физическое владение картой не делает человека владельцем средств.

Если после смерти владельца счета кто-то снимает или переводит деньги, это происходит уже без его волеизъявления. Именно поэтому юристы рекомендуют как можно скорее уведомить банк о смерти клиента, чтобы предотвратить любые несанкционированные операции.

В то же время счет может еще некоторое время оставаться активным, поскольку банк не получает информацию о смерти мгновенно. Но техническая возможность провести операцию не означает, что она является законной.

Кто имеет право получить деньги

Распоряжаться средствами могут только наследники. Если есть завещание, деньги получают лица, указанные в нем. Если завещания нет, наследство переходит к родственникам соответствующей очереди в соответствии со статьями 1261–1265 Гражданского кодекса Украины.

Однако даже статус наследника не дает права сразу пользоваться счетом. Для этого необходимо:

обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства;

дождаться истечения шестимесячного срока;

получить свидетельство о праве на наследство;

обратиться в банк для получения средств или переоформления счета.

Только после прохождения этой процедуры наследник может законно распоряжаться деньгами.

Когда банк блокирует счет

Существует распространенный миф, что после смерти клиента банк сразу блокирует все его счета. На самом деле финансовое учреждение узнает о смерти только после обращения наследников, нотариуса или получения информации из государственных реестров.

После подтверждения факта смерти банк больше не может выдавать средства по банковской карте или на основании знания PIN-кода. В дальнейшем все операции проводятся исключительно в рамках процедуры оформления наследства.

При открытии наследственного дела нотариус имеет право обратиться в банк, чтобы получить информацию о счетах, остатках средств и прочем имуществе умершего. Именно эти сведения включаются в наследственную массу.

Что грозит за использование карты

Использование банковской карты после смерти ее владельца может повлечь за собой уголовные последствия.

Если человек знает о смерти владельца счета, но все равно снимает или переводит средства, его действия могут быть квалифицированы как:

кража (статья 185 Уголовного кодекса Украины), если деньги были тайно присвоены;

мошенничество (статья 190 УК Украины), если средства были получены путем обмана или сокрытия факта смерти владельца счета.

При этом родственные связи сами по себе не освобождают от ответственности.

Как действовать наследникам

Чтобы получить деньги законным путем, следует соблюдать установленную процедуру:

получить свидетельство о смерти;

в течение шести месяцев подать нотариусу заявление о принятии наследства;

сообщить о наличии банковских счетов умершего;

по истечении срока оформить свидетельство о праве на наследство;

обратиться в банк для получения средств или переоформления счета.

Именно такой порядок позволяет наследникам законно получить деньги и избежать судебных споров или уголовной ответственности.

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