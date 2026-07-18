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Главная Экономика Заверение завещания: 2 ситуации, когда обязательно нужны свидетели

Заверение завещания: 2 ситуации, когда обязательно нужны свидетели

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 07:25
Заверение завещания: когда для оформления документа требуются свидетели
Люди у нотариуса, завещание. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Завещание определяет, кому после смерти человека перейдет его имущество, поэтому закон устанавливает четкие правила его оформления. Хотя в большинстве случаев документ заверяет нотариус без посторонних лиц, иногда присутствие свидетелей является обязательным. Несоблюдение этого требования может стать причиной судебных споров между наследниками.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Когда для завещания нужны свидетели

Согласно Гражданскому кодексу Украины, завещание является личным распоряжением человека на случай смерти. Его нельзя составить через представителя, а сам документ должен быть оформлен в письменной форме, подписан завещателем и заверен нотариусом или другим уполномоченным лицом.

В большинстве случаев свидетели не требуются. Однако закон предусматривает две ситуации, когда без них заверить завещание нельзя:

  1. Если из-за состояния здоровья или физических недостатков завещатель не может самостоятельно прочитать текст документа.
  2. Если завещание удостоверяет не нотариус, а другое должностное или служебное лицо, обладающее соответствующими полномочиями.

В обоих случаях должны присутствовать не менее двух свидетелей.

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Кто может удостоверить завещание вместо нотариуса

Если обратиться к нотариусу невозможно, закон разрешает удостоверять завещание другим должностным лицам. В частности, таким правом обладают:

  • главный или дежурный врач больницы или госпиталя;
  • директор или главный врач дома престарелых или лицам с инвалидностью;
  • капитан морского или речного судна;
  • начальник экспедиции;
  • командир воинской части;
  • начальник учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора.

Именно в таких ситуациях участие двух свидетелей является обязательным, ведь они подтверждают, что завещатель выразил свою волю добровольно.

Кто не может быть свидетелем

Закон предъявляет требования и к самим свидетелям. Ими могут быть только совершеннолетние дееспособные лица.

В то же время свидетелями не имеют права быть:

  • нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание;
  • наследники, указанные в документе;
  • члены семьи и близкие родственники таких наследников;
  • лица, которые не могут прочитать или собственноручно подписать документ.

Такие ограничения призваны избежать конфликта интересов и обеспечить достоверность последней воли завещателя.

Какие обязанности имеют свидетели

Присутствие свидетелей не является формальностью. Они должны ознакомиться с содержанием завещания, прочитать его вслух и поставить свои подписи.

Кроме того, в документ вносятся их личные данные, в частности фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства и реквизиты документа, удостоверяющего личность.

В случае возникновения спора именно этих людей могут вызвать в суд, чтобы подтвердить обстоятельства удостоверения завещания.
В то же время участие лица, которое по закону не могло быть свидетелем, не означает автоматической недействительности завещания. Окончательное решение принимает суд, оценивая, повлияло ли такое нарушение на свободное волеизъявление завещателя.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что такое наследование по праву представительства. Речь идет о ситуации, когда человек, который должен был получить имущество по закону, умирает еще до момента открытия наследства. В таких случаях украинское законодательство предусматривает специальный механизм.

Также Новини.LIVE писали о том, когда невозможно продать унаследованную недвижимость. Право распоряжаться полученным по наследству имуществом не наступает автоматически. Необходимо оформить еще один важный документ.

наследство наследство завещание
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
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