Посвідчення заповіту: коли для оформлення документа потрібні свідки

Люди в нотаріуса, заповіт. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Заповіт визначає, кому після смерті людини перейде її майно, тому закон встановлює чіткі правила його оформлення. Хоча в більшості випадків документ посвідчує нотаріус без сторонніх осіб, іноді присутність свідків є обов'язковою. Недотримання цієї вимоги може стати причиною судових спорів між спадкоємцями.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Коли для заповіту потрібні свідки

Згідно з Цивільним кодексом України, заповіт є особистим розпорядженням людини на випадок смерті. Його не можна скласти через представника, а сам документ має бути оформлений письмово, підписаний заповідачем і посвідчений нотаріусом або іншою уповноваженою особою.

У більшості випадків свідки не потрібні. Однак закон передбачає дві ситуації, коли без них посвідчити заповіт не можна:

Якщо через стан здоров'я або фізичні вади заповідач не може самостійно прочитати текст документа. Якщо заповіт посвідчує не нотаріус, а інша посадова чи службова особа, яка має такі повноваження.

В обох випадках мають бути присутні щонайменше два свідки.

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Хто може посвідчити заповіт замість нотаріуса

Якщо звернутися до нотаріуса неможливо, закон дозволяє посвідчувати заповіт іншим посадовим особам. Зокрема, таке право мають:

головний або черговий лікар лікарні чи госпіталю;

директор або головний лікар будинку для людей похилого віку чи осіб з інвалідністю;

капітан морського або річкового судна;

начальник експедиції;

командир військової частини;

начальник установи виконання покарань або слідчого ізолятора.

Саме в таких ситуаціях участь двох свідків є обов'язковою, адже вони підтверджують, що заповідач висловив свою волю добровільно.

Хто не може бути свідком

Закон висуває вимоги й до самих свідків. Ними можуть бути лише повнолітні дієздатні особи.

Водночас свідками не мають права бути:

нотаріус або інша особа, яка посвідчує заповіт;

спадкоємці, зазначені у документі;

члени сім'ї та близькі родичі таких спадкоємців;

особи, які не можуть прочитати або власноруч підписати документ.

Такі обмеження покликані уникнути конфлікту інтересів і забезпечити достовірність останньої волі заповідача.

Які обов'язки мають свідки

Присутність свідків не є формальністю. Вони повинні ознайомитися зі змістом заповіту, прочитати його вголос і поставити свої підписи.

Крім цього, до документа вносяться їхні персональні дані, зокрема прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реквізити документа, що посвідчує особу.

У разі виникнення спору саме цих людей можуть викликати до суду, щоб підтвердити обставини посвідчення заповіту.

Водночас участь особи, яка не могла бути свідком за законом, не означає автоматичної недійсності заповіту. Остаточне рішення ухвалює суд, оцінюючи, чи вплинуло таке порушення на вільне волевиявлення заповідача.

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