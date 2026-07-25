Жилье для военных: кто может получить служебную квартиру от государства

Шеврон на военной форме, ключи от квартиры в руках. Фото: Reuters, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Для военнослужащих вопрос обеспечения жильем остается одним из самых актуальных. От наличия квартиры зависит не только комфорт семьи, но и возможность проходить службу без постоянных переездов и расходов на аренду. В то же время получить служебное жилье могут далеко не все, а сама процедура предусматривает ряд обязательных условий.

Специалисты "Мережі права" рассказали, кто имеет право на служебное жилье и как встать на квартирный учет, передают Новини.LIVE.

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Что такое служебное жилье

Служебное жилье — это квартира или другое жилое помещение, которое государство предоставляет военнослужащему на время прохождения службы по месту дислокации воинской части.

Такое жилье не передается в частную собственность. После увольнения со службы или перевода в другой гарнизон военнослужащий, как правило, теряет право на его пользование.

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В то же время законодательство предусматривает и другие формы жилищного обеспечения — предоставление жилья для постоянного проживания или выплату денежной компенсации.

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Однако эти механизмы применяются при определенных условиях, в частности после достижения необходимого стажа или при увольнении со службы.

Кто может претендовать на служебную квартиру

Право на служебное жилье не возникает автоматически. Прежде всего военнослужащий должен соответствовать определенным критериям.

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В частности, претендовать на квартиру могут те, кто:

проходит военную службу по контракту или по призыву во время мобилизации;

не имеет жилья в собственности по месту прохождения службы;

находятся на квартирном учете;

официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

При рассмотрении заявления жилищная комиссия оценивает не только статус военнослужащего, но и его фактические жилищные условия.

Основанием для постановки на квартирный учет могут служить проживание в общежитии, длительная аренда жилья за собственный счет, отсутствие жилья по месту службы, проживание нескольких семей в одном помещении или потеря жилья в результате оккупации территории. Все эти обстоятельства необходимо подтвердить документами.

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Статус участника боевых действий также может повлиять на очередность получения жилья. Однако сам по себе он не гарантирует немедленного предоставления квартиры — для этого необходимо пройти процедуру постановки на квартирный учет.

Как встать на квартирную очередь

Процедура начинается с подачи рапорта командованию воинской части с просьбой поставить военнослужащего на квартирный учет.

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После этого жилищная комиссия проверяет документы и принимает решение о включении в соответствующий список. Именно нахождение в такой очереди определяет возможность получения служебной квартиры или места в общежитии.

В пакет документов обычно входят справки о составе семьи, документы о жилищных условиях, информация об отсутствии жилья в собственности и другие подтверждающие документы, предусмотренные законодательством.

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Неполный пакет документов или ошибки при их оформлении могут существенно затянуть рассмотрение заявления или стать основанием для отказа.

Предоставляется ли служебное жилье во время военного положения

После начала полномасштабной войны нагрузка на систему обеспечения военных жильем значительно возросла. Из-за мобилизации и перемещения личного состава количество нуждающихся в квартирах существенно увеличилось, тогда как жилой фонд остался ограниченным.

Поэтому первоочередное внимание часто уделяется военнослужащим, выполняющим боевые задачи, проходящим службу вблизи линии фронта или воспитывающим детей.

Несмотря на это, порядок получения жилья не изменился — право реализуется только после постановки на квартирный учет и в соответствии с очередностью.

Когда могут отказать

Наиболее распространенными причинами отказа в предоставлении служебного жилья являются наличие собственной квартиры или дома по месту службы, предоставление недостоверных сведений или отсутствие документально подтвержденной необходимости в улучшении жилищных условий.

Кроме того, право пользования служебной квартирой прекращается после увольнения со службы, перевода в другой гарнизон или получения постоянного жилья.

На практике значительная часть отказов связана именно с неточностями в документах. В частности, проблемы возникают из-за неполных сведений о членах семьи, отсутствия необходимых справок или неподтвержденных данных о предыдущем обеспечении жильем.

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