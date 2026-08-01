Право власності на житло: що треба врахувати власникам, якщо купили нерухомість до 2013 року

Жінка з кахелем в руці, зруйнований будинок. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Втрата власного житла через влучання ракети чи шахеда в будинок — реалії, з якими кожного дня стикаються українці. Коли разом з будинком і зникають документи на нерухомість, це перетворюється на ще одне випробування. Багато хто не знає куди йти та з чого почати. Проте втрата паперів не означає втрату права власності.

Про це повідомили в Міністерстві юстиції України, передають Новини.LIVE.

Головне, що варто знати

Відсутність паперового документа не скасовує саме право власності. Це прямо гарантують Конституція та Цивільний кодекс України. Але якщо відомостей про нерухомість немає в Державному реєстрі речових прав, то оформити будь-які юридичні дії з майном стає складно. А отримати державну компенсацію, зокрема за програмою "єВідновлення" — практично неможливо.

Якщо ви набули право власності на нерухомість до 1 січня 2013 року, але так і не зареєстрували його — слід виконати наступне.

Спробуйте отримати дублікат

Спершу варто звернутися туди, де колись видавали оригінал документа. Якщо право власності оформлювала місцева рада чи виконком, слід звертатись до органу місцевого самоврядування. Якщо ж нерухомість купували, отримували в дар чи у спадок — потрібен нотаріус або державний нотаріальний архів.

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Якщо орган, що видавав документ, ліквідовано, архів знищено, або він залишився на тимчасово окупованій території — дублікат отримати не вдасться.

Доведіть право власності через суд

Коли дублікат отримати неможливо, залишається єдиний шлях — це визнання вашого права власності через суд. В такому випадку необхідно подати позовну заяву відповідно до статті 392 Цивільного кодексу.

Додайте абсолютно всі докази, які вдалося зберегти: архівні довідки, технічний паспорт, рішення про виділення земельної ділянки чи навіть покази свідків. Далі залишиться чекати на рішення суду.

Зареєструйте право власності офіційно

Рішення суду стане підставою для внесення інформації про нерухомість до державного реєстру. Для цього потрібно зібрати рішення суду, паспорт та РНОКПП (картку платника податків) і звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса в Україні.

Навіть якщо саме майно розташоване в іншому регіоні. Реєстрація не прив'язана до фізичного місцезнаходження нерухомості.

Після завершення цієї процедури дані про житло офіційно з'являться в реєстрі. Це не лише юридично захистить майно, а й відкриє доступ до державних програм відновлення, зокрема — "єВідновлення".

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