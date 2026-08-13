Фіксація збитків бізнесу: що робити першочергово

Понівечена будівля, люди в касках, спецмашина. Фото: Новини.LIVE.

Ворожий обстріл може за хвилину знищити роки праці. Проте не повинен знищити вашу можливість на відновлення. Поки різні міжнародні і державні фонди готують механізми виплат, підприємцям важливо діяти на випередження — від виклику ДСНС до збереження фото у галереї вашого телефону. Правильна фіксація руйнувань дозволить не лише отримати компенсацію у майбутньому, а й зменшить податкове навантаження на підприємство вже сьогодні.

Про це повідомляє finance.ua, передають Новини.LIVE.

Що робити першочергово

Фахівці закликають не зволікати з первинною фіксацією руйнувань, адже з часом збирати докази стає складніше.

Для початку необхідно виконати чотири обов'язкові дії:

Викликати ДСНС. Представники служби мають ліквідувати наслідки та скласти офіційний акт про пожежу чи руйнування. Звернутися в поліцію. Вони внесуть дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкриють кримінальне провадження за фактом воєнного злочину. Зробити фото та відео. Зафіксуйте руйнування з прив'язкою до геолокації та часу. Зберігайте скриншоти новин у ЗМІ про обстріл цієї локації. Створити безпечний архів. Завантажте всі фото, відео та скани документів у хмарне сховище або окремий цифровий носій інформації, а паперові оригінали зберігайте окремо.

На що можна розраховувати вже зараз

Підприємства можуть скористатися фінансовими полегшеннями, не чекаючи виплати компенсацій:

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за знищені товари та обладнання не доведеться платити ПДВ. Якщо майно втрачено через бойові дії чи обстріли, компанія має право списати його без нарахування додаткових податкових зобов’язань.

звільнення від податку на нерухомість. За розтрощені офіси, склади та цехи платити не потрібно. Це ж правило діє для об'єктів, які опинилися в зоні активних бойових дій або під окупацією.

скасування екологічного податку. Якщо підприємство зазнало руйнувань і через це зупинило викиди чи скиди, сплату цього податку скасовують за умови офіційної фіксації пошкоджень.

Хто має право та що компенсують

Претендувати на відшкодування можуть юридичні особи та ФОП будь-якої форми власності. Основими вимогами є офіційна реєстрація в Україні, відсутність серед бенефіціарів громадян чи резидентів РФ, а також відсутність процедури банкрутства чи ліквідації.

Компенсації підлягає практично будь-яке майно, що перебувало на балансі:

різні види нерухомості;

обладнання та техніка;

транспорт;

товарно-матеріальні цінності.

Формування доказової бази

Для подання вимоги потрібно сформувати повний пакет документів.

До нього входять:

Докази права власності. Усе, що підтверджує належність майна компанії — від витягів із державних реєстрів і договорів купівлі чи оренди до техпаспортів та виписок із балансу. Офіційні підтвердження руйнувань. Це може бути акт від ДСНС про пожежу чи обстріл та витяг із ЄРДР від поліції про відкриття кримінального провадження. Внутрішні документи. Від наказу керівника про проведення інвентаризації до підсумкового акту із чітким переліком знищеного чи пошкодженого майна. Професійна оцінка завданої шкоди. Звіт технічного обстеження будівлі й офіційний висновок сертифікованого оцінювача про ринкову вартість збитків.

Загальна сума компенсації складається з прямих збитків та втраченої вигоди через зупинку діяльності, розраховану на основі показників минулих періодів.

Міжнародний реєстр збитків

Основним майданчиком для фіксації шкоди на міжнародному рівні є Міжнародний реєстр збитків для України.

Подати заяву до нього можуть усі постраждалі українські компанії. Внесення даних до Реєстру стане юридичною основою для отримання виплат за рахунок заморожених активів РФ або спеціальних міжнародних компенсаційних фондів.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як діяти у разі втрати або пошкодження житла. Отримати компенсації можна в межах програми "єВідновлення". Перед поданням заявки необхідно обов'язково зафіксувати факт руйнування через Дію.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка компанія зберігає робочі місця у разі його втрати через російські обстріли. Через систематичні атаки на свої торгівельні центри, мережа магазинів вже неодноразово змушена вирішувати питання безпеки та працевлаштування працівників у гарячих точках. Для того, аби захистити робочий персонал, компанія здійснює систему перерозподілу штату.