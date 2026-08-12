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Головна Економіка Цілеспрямовані атаки РФ: як Епіцентр захищає персонал і клієнтів

Цілеспрямовані атаки РФ: як Епіцентр захищає персонал і клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 20:17
Системні атаки на Епіцентр: як компанія зберігає робочі місця людям
Пошкоджений ТЦ "Епіцентр", рятувальник сидить на землі. Фото: УНІАН.

Мережа торгівельних центрів "Епіцентр" зіткнулася із системними та цілеспрямованими обстрілами своїх магазинів з боку російських окупантів. Попри постійні атаки, компанія запровадила спеціальну програму підтримки, в межах якої зберігає робочі місця та пропонує релокацію всім співробітникам зі зруйнованих чи пошкоджених маркетів.

Про це повідомляє PR-директорка групи компанії Епіцентр Юлія Чудновець в етері День.LIVE.

Як здійснюється підтримка працівників

Через ворожі удари компанія вже не вперше змушена вирішувати питання безпеки та працевлаштування працівників у гарячих точках. Усі співробітники, які працювали в торгових центрах у Сумах та Кривому Розі, вже отримали пропозиції щодо переходу на нові місця. Аналогічний алгоритм діє і для колективу в Запоріжжі.

Для захисту персоналу мережа реалізує програму перерозподілу штату:

  • пропозиція релокації. Працівникам пропонують переїзд разом із родинами до безпечніших регіонів — до Києва або в західні області України;
  • збереження посади. Кожному співробітнику гарантують працевлаштування в інших функціонуючих торговельних центрах мережі;
  • соціальний захист. У компанії наголошують, що багато фахівців працюють по 10-15 років і є частиною внутрішньої корпоративної родини.

Системні удари та цінності Епіцентру

У компанії зауважують, що атаки на торгові об'єкти мають системний характер. Попри це, під час останнього удару по торговельному центру в Запоріжжі жоден співробітник чи відвідувач не постраждав.

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Зберегти життя людей вдалося завдяки чіткому дотриманню внутрішніх протоколів безпеки та миттєвій реакції на повітряні тривоги. У компанії підкреслюють, що захист покупців та персоналу залишається найвищим пріоритетом у нинішніх умовах роботи.

"У нас люди працюють по 10-15 років. Це не просто наші співробітники. Це частина нашої родини", — підсумувала Чудновець.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про нестачу продуктів в супермаркетах. Внаслідок російських атак багато полиць в мережах популярних супермаркетів спорожніли. Про це почали писати користувачі соціальної мережі Threads.

Також Новини.LIVE повідомляли, як можна отримати фінансові компенсації через російські обстріли. Підтримка доступна в межах програми "єОселя". Програма доступна для громадян, чиє житло зазнало пошкоджень або повного знищення внаслідок атаки армії РФ.

Запоріжжя обстріли ТЦ працівники Епіцентр
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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