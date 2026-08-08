Нестача продуктів у Сільпо та Форі: що зникло з полиць після російського удару

Супермаркет Сільпо, пусті полиці. Фото: Новини.LIVE, Threads. Колаж: Новини.LIVE

Полиці деяких супермаркетів України кілька днів пустують. Внаслідок атаки росіян на розподільчі центри великої мережі виник тимчасовий дефіцит окремих категорій товарів. Однак покупців закликають не хвилюватися, а дочекатися відновлення поставок, що відбудеться найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що сталося з асортиментом Фори та Сільпо.

Українці помітили нестачу продуктів

В соціальній мережі Threads українці масово публікують світлини і відео з деяких супермаркетів, якими володіє Fozzy Group. Полиці Сільпо та Фори стоять напівпустими внаслідок ворожого удару по розподільчих центрах уночі, 5 серпня. Через постраждалу складську інфраструктуру тимчасово неможливо заповнити магазини товарами.

Дописи користувачів Threads про дефіцит продуктів у супермаркетах. Фото: скриншот

Дописи користувачів Threads про дефіцит продуктів у супермаркетах. Фото: скриншот

Дописи користувачів Threads про дефіцит продуктів у супермаркетах. Фото: скриншот

Дописи користувачів Threads про дефіцит продуктів у супермаркетах. Фото: скриншот

Дописи користувачів Threads про дефіцит продуктів у супермаркетах. Фото: скриншот

Дописи користувачів Threads про дефіцит продуктів у супермаркетах. Фото: скриншот 1 / 6











На фотографіях, опублікованих у Threads, можна побачити масштаби проблеми: корзини для овочів і фруктів порожні, в холодильних вітринах майже немає молочних продуктів, вибір сирів/йогуртів/молока суттєво звузився, а в деяких супермаркетах продають підгорілі, але придатні до споживання, товари зі знижками до 75%.

Як коментує ситуацію компанія

У відповідь на численні дописи користувачів Threads представник Фори залишив офіційний коментар і пояснив, чому вже кілька днів на полицях немає звичних продуктів харчування.

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"Зараз ми опинилися в дуже непростій ситуації: внаслідок російської атаки було знищено важливі склади зберігання продукції. Через це в магазинах тимчасово може бути значно менший вибір товарів, а окремі позиції можуть бути відсутні", — йдеться в роз'ясненні.

Водночас споживачів закликали не хвилюватися, оскільки компанія робить усе можливе для швидкої перебудови ланцюгів постачання. Найближчим часом ситуація стабілізується, а супермаркети знову наповняться улюбленими товарами.

На повноцінне відновлення потрібен час, однак робота триває безперервно, а весь операційний офіс докладає максимум зусиль, аби розв'язати логістичні завдання. Тому дефіцит окремих продуктів є тимчасовим.

Що ще варто знати українцям

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Також Новини.LIVE розповідали, які продукти можуть подорожчати в Україні. Восени прогнозують помірне підняття ціни на сезонні овочі. Плюс до 5-10% можуть зрости витрати споживачів на м'ясо та молочні товари. А хліб щомісяця дорожчає приблизно на 2%.