Ціни на яйця показали характер: що відбувається в супермаркетах на початку серпня

Курячі яйця, гроші в гаманці, вивіска "Сільпо". Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці продовжують спостерігати за помірним падінням цін на яйця. Супермаркети регулярно оновлюють вартість затребуваного продукту, враховуючи баланс між попитом і пропозицією на ринку. Подекуди за упаковку потрібно заплатити всього 30 грн.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні на початку серпня 2026 року.

Скільки коштує десяток яєць

Згідно з Мінфіном, середня вартість упаковки яєць категорії С1 коливається в діапазоні 57,35-58,76 грн (у вівторок, 4 серпня). Індекс споживчих цін досяг 92,21% у липні, тобто продукт подешевшав на 7,79% порівняно з попереднім місяцем. Ця динаміка чітко простежується в популярних супермаркетах.

Ми промоніторили онлайн-магазини відомих в Україні продуктових мереж і дізналися мінімальну вартість упаковки. Навіть без знижки десяток обійдеться споживачам недорого, якщо порівнювати з весняним і зимовим періодами. Ціни в магазинах перебувають на такому рівні:

Сільпо — 39,59 грн (було 41,57 грн);

Новус — 47,87 грн;

АТБ — 47,90 грн (зі знижкою 43,90 грн);

Варус — 49,90 грн (зі знижкою 29,90 грн);

Ашан — 54,50 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 60 грн;

Фора — 61,90 грн (за знижкою 43,90 грн).

Вартість курячих яєць в українських супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Можна ще більше заощадити, купуючи поштучні курячі яйця. У Варусі встановили ціну 1,99 грн/шт., тобто десяток обійдеться всього у 19,90 грн. Відвідувачі Фори заплатять за нефасований продукт 3,18 грн/шт., Ашану — 3 грн/шт., МегаМаркету — 4,50 грн/шт.

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Які продукти вважаються натуральними

Раніше ми розповідали, в яких випадках виробники можуть використовувати слово "натуральний" на упаковці своїх товарів. Згідно з законом "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", у рекламних цілях таке маркування заборонене.

По-перше, натуральність визначається інгредієнтам, які можна отримати лише з природних джерел. Йдеться про рослини, водорості, гриби, мікроорганізми, мінеральну та морську воду, продукти тваринного походження тощо.

"Якщо всі інгредієнти харчового продукту відповідають цим вимогам, у назві може використовуватися визначення "виготовлений з натуральних інгредієнтів" або інші похідні", — пояснили в Держпродспоживслужбі.

По-друге, важливе значення має спосіб виготовлення. Щоб застосувати маркування "натуральний", дозволяється проводити фізичну або ферментативну обробку, видаляти окремі компоненти, коригувати рівень кислотності, додавати питну воду, здійснювати мікробіологічні процеси.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, чому в супермаркетах АТБ часто працює лише одна каса. За словами колишнього керуючого магазинами, це пояснюється дефіцитом працівників. У години пік потрібні люди на викладку товарів, тому касирам доводиться суміщати обов’язки.

Також Новини.LIVE розповідали, що в деяких супермаркетах АТБ оновили асортимент. Споживачам запропонували гарячу їжу, зокрема сирники, млинці з начинкою, картоплю фрі, курячі крильця та ін. Водночас невідомо, чи всі магазини облаштують спеціальними вітринами.