Що насправді означає напис "виготовлено з натуральних інгредієнтів": споживачам пояснили усі нюанси

Жінка читає етикетку, продукти. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Багато українців автоматично кладуть товар до кошика, якщо бачать на упаковці слово "натуральний". Але не кожен виробник має право використовувати таке маркування. У законодавстві чітко прописано, які продукти можуть називатися натуральними, а коли це вже порушення.

Як розібратися у написах на етикетці, розповідає Новини.LIVE за інформацією Держпродспоживслужби.

Коли продукт справді можна назвати натуральним

У Держпродспоживслужбі пояснюють, що використання слова "натуральний" на упаковці регулюється Законом України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів". Тобто виробник не може просто додати таке позначення для реклами. Воно має відповідати чітким вимогам законодавства.

З яких інгредієнтів має бути виготовлений натуральний продукт

Інгредієнт може вважатися натуральним лише тоді, коли його отримано виключно з природних джерел. Йдеться про:

рослини;

водорості;

гриби;

продукти тваринного походження;

мікроорганізми;

природну мінеральну воду;

морську воду або морські мінеральні відкладення.

Які способи виробництва дозволені

Важливе значення має не лише походження інгредієнта, а й спосіб його виготовлення. Закон дозволяє використовувати лише такі процеси:

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фізичну обробку (зокрема пастеризацію, стерилізацію чи екструзію);

мікробіологічні процеси;

ферментативну обробку (лише для речовин, що існують у природі);

використання або додавання питної води;

видалення окремих компонентів;

коригування рівня кислотності (pH).

Якщо всі інгредієнти продукту відповідають цим вимогам, виробник може вказати на упаковці "виготовлено з натуральних інгредієнтів" або використовувати інші подібні формулювання.

Не кожен ароматизатор може бути натуральним

Окремі правила діють і для ароматизаторів. Слово "натуральний ароматизатор" можна використовувати лише тоді, коли його ароматична частина щонайменше на 95% отримана саме з того продукту або сировини, назву яких зазначено на упаковці.

Наприклад, якщо на етикетці написано "натуральний ароматизатор лимона", то переважна більшість ароматичних речовин повинна бути виділена саме з лимона.

Напис на упаковці не має бути лише рекламою

У Держпродспоживслужбі наголошують, що слово "натуральний" не є маркетинговим слоганом. Воно має відповідати законодавчим вимогам, а використання такого маркування без належних підстав може вважатися порушенням.

Як зміниться маркування продуктів з осені

З 1 жовтня в Україні знову діятимуть повні вимоги до маркування харчових продуктів. Тимчасові спрощення, які запровадили на початку повномасштабної війни, скасують. Відтепер виробники та імпортери знову повинні будуть вказувати на упаковці повну інформацію про продукт українською мовою — від складу й харчової цінності до алергенів та інших обов'язкових даних.

Це пов'язано з тим, що український ринок вже адаптувався до роботи в умовах війни. Якщо у 2022 році спрощені вимоги допомогли виробникам не зупиняти роботу через дефіцит упаковки та проблеми з логістикою, то зараз необхідності в таких винятках більше немає. Повернення повного маркування має зробити інформацію для покупців більш прозорою та допоможе споживачам легше оцінювати склад і властивості харчових продуктів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні змінять правила для виробників соків і маркування продукції. Тепер покупцям буде простіше зрозуміти, що саме вони купують: нові вимоги зобов'язують виробників чітко зазначати, чи є продукт 100% соком, нектаром або соковмісним напоєм, а також вказувати, якщо його виготовили з концентрату.

Також Новини.LIVE писали, що багато українців плутають веганські та вегетаріанські продукти, хоча між ними є значна різниця. Веганські продукти не містять жодних інгредієнтів тваринного походження, тоді як у вегетаріанських можуть бути молоко, яйця, мед, ланолін та інші компоненти, отримані від живих тварин.