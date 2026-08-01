Нові правила маркування продуктів в Україні: що обов'язково має бути вказано на етикетці

Жінка в супермаркеті, етикетки на продуктах. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

З жовтня українцям варто уважніше читати етикетки на харчових продуктах. В Україні повертаються повні вимоги до маркування. Тимчасові спрощення, які уряд запровадив на початку повномасштабної війни, скасовують. Тепер виробники та імпортери знову повинні будуть детально вказувати склад продукції, харчову цінність, алергени та іншу обов'язкову інформацію українською мовою.

Про це повідомило Міністерство економіки та довкілля України, передає Новини.LIVE.

Які правила повертаються

Після 1 жовтня вся інформація на упаковці харчових продуктів має бути державною мовою та повністю відповідати тому, що насправді міститься всередині.

Йдеться не лише про назву чи склад. На етикетках знову обов'язково потрібно буде зазначати:

повний склад продукту;

харчову цінність;

інформацію про алергени;

інші дані, передбачені законодавством.

Тобто виробники більше не зможуть скорочувати або спрощувати інформацію на упаковці, як це було дозволено останні кілька років.

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Нові правила стосуватимуться і підприємств, які через війну переїхали в безпечніші регіони. Під час воєнного стану таким виробникам дозволяли використовувати залишки пакувальних матеріалів інших підприємств, щоб не зупиняти виробництво.

Тепер такої можливості більше не буде. Кожен виробник повинен використовувати упаковку, яка відповідає саме його продукції та містить правильну інформацію.

Чому спрощення вирішили скасувати

Спрощені правила діяли з 2022 року. Їх запровадили в перші місяці повномасштабної війни, коли підприємства масово евакуювалися, логістика була зруйнована, а виробники відчували гострий дефіцит сировини й упаковки. Тоді головним завданням було не допустити порожніх полиць у магазинах та підтримати український бізнес.

За словами заступника міністра економіки Дениса Башлика, зараз ситуація вже суттєво змінилася.

"У 2022 році тимчасове спрощення вимог було необхідним, щоб не допустити дефіциту продукції, підтримати виробників і зберегти безперебійне постачання в умовах зруйнованої логістики та нестачі сировини. Нині ринок адаптувався, виробничі процеси й ланцюги постачання стабілізувалися, тому повертаємося до повноцінних правил маркування", — пояснив він.

Що буде з товарами, які вже є в магазинах

Покупцям не варто хвилюватися, що з 1 жовтня вся продукція раптом зникне з полиць. Харчові продукти, які були промарковані за спрощеними правилами до набуття чинності нових вимог, можна буде продавати й надалі — аж до завершення строку їх придатності.

Тобто виробникам не доведеться відкликати вже виготовлені товари, а покупці ще певний час бачитимуть у магазинах продукцію зі старим маркуванням.

Що зміниться для покупців

Для звичайних українців зміни означають, що інформації на упаковках стане більше, а сама вона буде точнішою та зрозумілішою.

Покупцям буде простіше перевірити склад продукту, дізнатися про його харчову цінність або переконатися, чи містить він алергени. Це особливо важливо для людей, які мають харчові алергії або уважно стежать за своїм раціоном.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нові правила маркування соків. Відтепер виробники повинні чітко зазначати, що саме знаходиться в упаковці, аби покупці могли легко відрізнити справжній сік від нектару чи соковмісного напою.

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