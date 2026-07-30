Нові правила для ГМО в Україні: як продаватимуть продукти та кому загрожують штрафи

Покупець в супермаркеті, перевірка продуктів. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Вже восени в Україні почнуть діяти нові правила щодо генетично модифікованих організмів (ГМО). Якщо раніше контроль був менш жорстким, то тепер виробникам і продавцям доведеться офіційно реєструвати таку продукцію, правильно її маркувати, а за порушення — платити великі штрафи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Ligazakon.

Нові вимоги набудуть чинності 16 вересня 2026 року. Вони максимально наближені до правил, які вже давно діють у країнах Європейського Союзу.

Що заборонять продавати

Після набуття чинності нових правил виводити на ринок незареєстровані генетично модифіковані організми або продукцію, виготовлену з їх використанням, більше не можна.

За такі порушення бізнесу загрожуватимуть фінансові санкції. Для юридичних осіб штраф може сягати 20 мінімальних зарплат.

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Скільки триватиме реєстрація

Державну реєстрацію ГМО проводитиме Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Щоб отримати дозвіл, виробнику потрібно буде підготувати цілий пакет документів. До нього входитимуть реєстраційна заявка, повне досьє на продукцію, оцінка можливих ризиків і план подальшого контролю після виходу товару на ринок.

Перевірка проходитиме у два етапи. Спочатку Державна комісія оцінюватиме безпечність ГМО — на це відводиться до 90 календарних днів. Після цього ще до 90 днів триватиме перевірка методики виявлення таких організмів. Тобто уся процедура може зайняти до шести місяців.

Отримана реєстрація діятиме 10 років. Якщо виробник захоче її продовжити, подавати документи потрібно буде щонайменше за рік до завершення строку дії дозволу.

Покупці одразу бачитимуть, чи містить продукт ГМО

Помітні зміни чекають і на маркування товарів. Якщо частка ГМО в будь-якому інгредієнті перевищує 0,9%, на упаковці обов'язково має бути напис "З ГМО".

Якщо ж продукт виготовили із сировини, яка містила ГМО, але в готовому товарі таких організмів уже немає, виробник повинен зазначити: "Без ГМО. Вироблено з використанням сировини, що містила ГМО".

При цьому напис "Без ГМО" більше не можна буде наносити на продукцію, яка за своєю природою взагалі не може містити генетично модифікованих організмів. Так законодавці хочуть позбутися маркетингових маніпуляцій, коли виробники використовують такі написи лише для привернення уваги покупців.

Для окремих культур запровадять обмеження

Нові правила також передбачають низку заборон. Зокрема, не дозволятимуть державну реєстрацію, дослідження та ввезення генетично модифікованої кукурудзи.

Крім того, протягом п'яти років в Україні буде заборонено вирощувати генетично модифіковані буряки та ріпак.

Навіщо це потрібно

Нові правила запроваджують насамперед для того, щоб українське законодавство відповідало стандартам Європейського Союзу.

Очікується, що це зробить ринок більш прозорим, дозволить простежувати походження продукції та посилить державний контроль за використанням генетично модифікованих організмів. Покупці ж отримають інформації про те, що саме вони купують.

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