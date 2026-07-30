Новые правила для ГМО в Украине: как будут продавать продукты и кому грозят штрафы

Покупатель в супермаркете, проверка продуктов. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Уже осенью в Украине начнут действовать новые правила в отношении генетически модифицированных организмов (ГМО). Если раньше контроль был менее строгим, то теперь производителям и продавцам придется официально регистрировать такую продукцию, правильно ее маркировать, а за нарушения — платить крупные штрафы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Ligazakon.

Новые требования вступят в силу 16 сентября 2026 года. Они максимально приближены к правилам, которые уже давно действуют в странах Европейского Союза.

Что будет запрещено продавать

После вступления в силу новых правил выводить на рынок незарегистрированные генетически модифицированные организмы или продукцию, изготовленную с их использованием, больше нельзя.

За такие нарушения предприятиям грозят финансовые санкции. Для юридических лиц штраф может достигать 20 минимальных зарплат.

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Если же компания повторно нарушит закон, наказание будет значительно строже — придется уплатить 100% стоимости всей партии товара, но не менее 100 тысяч гривен.

Как долго продлится регистрация

Государственную регистрацию ГМО будет проводить Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Чтобы получить разрешение, производителю нужно будет подготовить целый пакет документов. В него войдут регистрационная заявка, полное досье на продукцию, оценка возможных рисков и план дальнейшего контроля после выхода товара на рынок.

Проверка будет проходить в два этапа. Сначала Государственная комиссия оценит безопасность ГМО — на это отводится до 90 календарных дней. После этого еще до 90 дней продлится проверка методики выявления таких организмов. То есть вся процедура может занять до шести месяцев.

Полученная регистрация будет действовать 10 лет. Если производитель захочет ее продлить, подавать документы нужно будет не позднее чем за год до истечения срока действия разрешения.

Покупатели сразу будут видеть, содержит ли продукт ГМО

Заметные изменения ждут и маркировку товаров. Если доля ГМО в любом ингредиенте превышает 0,9%, на упаковке обязательно должна быть надпись "С ГМО".

Если же продукт изготовлен из сырья, содержавшего ГМО, но в готовом товаре таких организмов уже нет, производитель должен указать: "Без ГМО. Произведено с использованием сырья, содержавшего ГМО".

При этом надпись "Без ГМО" больше нельзя будет наносить на продукцию, которая по своей природе вообще не может содержать генетически модифицированных организмов. Таким образом законодатели хотят избавиться от маркетинговых манипуляций, когда производители используют такие надписи лишь для привлечения внимания покупателей.

Для отдельных культур введут ограничения

Новые правила также предусматривают ряд запретов. В частности, не будут разрешаться государственная регистрация, исследования и ввоз генетически модифицированной кукурузы.

Кроме того, в течение пяти лет в Украине будет запрещено выращивать генетически модифицированную свеклу и рапс.

Зачем это нужно

Новые правила вводятся прежде всего для того, чтобы украинское законодательство соответствовало стандартам Европейского Союза.

Ожидается, что это сделает рынок более прозрачным, позволит отслеживать происхождение продукции и усилит государственный контроль за использованием генетически модифицированных организмов. Покупатели же получат информацию о том, что именно они приобретают.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине меняются правила маркировки соков. Теперь производителей обязали четко указывать состав, тип напитка и происхождение сырья, чтобы покупателям было легче отличить настоящий сок от нектара или сокосодержащего напитка.

Также Новини.LIVE писали, что украинские сыры уступают импортным. Наши производители молочной продукции все чаще сталкиваются с давлением более дешевого импорта из ЕС. За первое полугодие 2026 года ввоз сыров в Украину вырос более чем на 20%, а доля импортной продукции на рынке уже превысила половину продаж.