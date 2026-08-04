Что на самом деле означает надпись "изготовлено из натуральных ингредиентов": потребителям разъяснили все нюансы

Женщина читает этикетку, продукты. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Многие украинцы автоматически кладут товар в корзину, если видят на упаковке слово "натуральный". Но не каждый производитель имеет право использовать такую маркировку. В законодательстве четко прописано, какие продукты можно называть натуральными, а в каких случаях это уже является нарушением.

Как разобраться в надписях на этикетке, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы.

Когда продукт действительно можно назвать натуральным

В Госпродпотребслужбе объясняют, что использование слова "натуральный" на упаковке регулируется Законом Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах". То есть производитель не может просто добавить такое обозначение в рекламных целях. Оно должно соответствовать четким требованиям законодательства.

Из каких ингредиентов должен быть изготовлен натуральный продукт

Ингредиент может считаться натуральным только в том случае, если он получен исключительно из природных источников. Речь идет о:

растениях;

водорослях;

грибах;

продуктах животного происхождения;

микроорганизмах;

природной минеральной воде;

морской воде или морских минеральных отложениях.

Какие способы производства разрешены

Важное значение имеет не только происхождение ингредиента, но и способ его изготовления. Закон разрешает использовать только следующие процессы:

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физическую обработку (в частности, пастеризацию, стерилизацию или экструзию);

микробиологические процессы;

ферментативную обработку (только для веществ, существующих в природе);

использование или добавление питьевой воды;

удаление отдельных компонентов;

корректировку уровня кислотности (pH).

Если все ингредиенты продукта соответствуют этим требованиям, производитель может указать на упаковке "изготовлено из натуральных ингредиентов" или использовать другие подобные формулировки.

Не каждый ароматизатор может быть натуральным

Отдельные правила действуют и для ароматизаторов. Слово "натуральный ароматизатор" можно использовать только тогда, когда его ароматическая часть не менее чем на 95% получена именно из того продукта или сырья, название которых указано на упаковке.

Например, если на этикетке написано "натуральный ароматизатор лимона", то подавляющее большинство ароматических веществ должно быть получено именно из лимона.

Надпись на упаковке не должна быть просто рекламой

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что слово "натуральный" не является маркетинговым слоганом. Оно должно соответствовать законодательным требованиям, а использование такой маркировки без надлежащих оснований может считаться нарушением.

Как изменится маркировка продуктов с осени

С 1 октября в Украине вновь будут действовать полные требования к маркировке пищевых продуктов. Временные упрощения, введенные в начале полномасштабной войны, будут отменены. Отныне производители и импортеры снова должны будут указывать на упаковке полную информацию о продукте на украинском языке — от состава и пищевой ценности до аллергенов и других обязательных данных.

Это связано с тем, что украинский рынок уже адаптировался к работе в условиях войны. Если в 2022 году упрощенные требования помогли производителям не останавливать работу из-за дефицита упаковки и проблем с логистикой, то сейчас необходимости в таких исключениях больше нет. Возвращение полной маркировки должно сделать информацию для покупателей более прозрачной и поможет потребителям легче оценивать состав и свойства пищевых продуктов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине изменят правила для производителей соков и маркировки продукции. Теперь покупателям будет проще понять, что именно они покупают: новые требования обязывают производителей четко указывать, является ли продукт 100% соком, нектаром или сокосодержащим напитком, а также указывать, если он изготовлен из концентрата.

Также Новини.LIVE писали, что многие украинцы путают веганские и вегетарианские продукты, хотя между ними есть существенная разница. Веганские продукты не содержат никаких ингредиентов животного происхождения, тогда как в вегетарианских могут присутствовать молоко, яйца, мед, ланолин и другие компоненты, полученные от живых животных.