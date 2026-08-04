Цены на яйца показали характер: что происходит в супермаркетах в начале августа

Куриные яйца, деньги в кошельке, вывеска "Сільпо". Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы продолжают наблюдать за умеренным падением цен на яйца. Супермаркеты регулярно обновляют стоимость востребованного продукта, учитывая баланс между спросом и предложением на рынке. Кое-где за упаковку нужно заплатить всего 30 грн.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине в начале августа 2026 года.

Сколько стоит десяток яиц

Согласно Минфину, средняя стоимость упаковки яиц категории С1 колеблется в диапазоне 57,35-58,76 грн (во вторник, 4 августа). Индекс потребительских цен достиг 92,21% в июле, то есть продукт подешевел на 7,79% по сравнению с предыдущим месяцем. Эта динамика отчетливо прослеживается в популярных супермаркетах.

Мы промониторили онлайн магазины известных в Украине продуктовых сетей и узнали минимальную стоимость упаковки. Даже без скидки десяток обойдется потребителям недорого, если сравнивать с весенним и зимним периодами. Цены в магазинах находятся на таком уровне:

Сільпо — 39,59 грн (было 41,57 грн);

Новус — 47,87 грн;

АТБ — 47,90 грн (со скидкой 43,90 грн);

Варус — 49,90 грн (со скидкой 29,90 грн);

Ашан — 54,50 грн;

Метро — 55 грн;

МегаМаркет — 60 грн;

Фора — 61,90 грн (по скидке 43,90 грн).

Стоимость куриных яиц в украинских супермаркетах. Фото: Новини.LIVE

Можно еще больше сэкономить, покупая поштучные куриные яйца. В Варусе установили цену 1,99 грн/шт, то есть десяток обойдется всего в 19,90 грн. Посетители Форы заплатят за нефасованный продукт 3,18 грн/шт., Ашана — 3 грн/шт., МегаМаркета — 4,50 грн/шт.

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Какие продукты считаются натуральными

Ранее мы рассказывали, в каких случаях производители могут использовать слово "натуральный" на упаковке своих товаров. Согласно закону "Об информации для потребителей о пищевых продуктах", в рекламных целях такая маркировка запрещена.

Во-первых, натуральность определяется ингредиентами, которые можно получить только из природных источников. Речь идет о растениях, водорослях, грибах, микроорганизмах, минеральной и морской воде, продуктах животного происхождения и т.д.

"Если все ингредиенты пищевого продукта отвечают этим требованиям, в названии может использоваться определение "изготовлен из натуральных ингредиентов" или другие производные", — пояснили в Госпродпотребслужбе.

Во-вторых, важное значение имеет способ изготовления. Дабы использовать маркировку "натуральный", разрешается проводить физическую или ферментативную обработку, удалять отдельные компоненты, корректировать уровень кислотности, добавлять питьевую воду, осуществлять микробиологические процессы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, почему в супермаркетах АТБ часто работает только одна касса. По словам бывшего управляющего магазинами, это объясняется дефицитом сотрудников. В час пик нужны люди на выкладку товаров, поэтому кассирам приходится совмещать обязанности.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в некоторых супермаркетах АТБ обновили ассортимент. Потребителям предложили горячую еду, в частности сырники, блины с начинкой, картофель фри, куриные крылышки и др. Однако неизвестно, все ли магазины обустроят специальными витринами.