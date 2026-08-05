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Головна Економіка Кавуни подешевшали на очах: скільки мінімально коштує популярний літній продукт

Кавуни подешевшали на очах: скільки мінімально коштує популярний літній продукт

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2026 17:12
Ціни на кавуни в Україні обвалилися: що відбувається в супермаркетах і чи доступні знижки
Кавуни в супермаркетах, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжують падати ціни на сезонні овочі та фрукти. Зокрема набагато дешевше, порівняно з початком липня, коштують кавуни. Плюс у багатьох супермаркетах встановили знижки на популярний літній продукт, що дозволяє споживачам більше заощадити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на кавуни в Україні станом на початок серпня 2026 року.

Вартість кавунів у супермаркетах

Ще місяць тому, в першій половині липня, мінімальна ціна за кілограм кавуна перебувала на рівні 40 грн. Однак ближче до кінця літа показники в супермаркетах і на ринках суттєво змінилися, враховуючи збільшення місцевої пропозиції. В Україні середня вартість знизилася на понад 50%.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж і дізналися, скільки необхідно віддати споживачам за улюблений літній продукт. Станом на середу, 5 серпня, мінімальні ціни перебувають на такому рівні:

  • Сільпо — 20 грн/кг;
  • Новус — 18,89 грн/кг;
  • АТБ — 17,89 грн/кг;
  • Варус — 14,90 грн/кг;
  • Ашан — 18,60 грн/кг;
  • Метро — 14,56 грн/кг;
  • МегаМаркет — 22,50 грн/кг;
  • Фора — 39,90 грн/кг.

Додатково в деяких магазинах діють вигідні знижки на кавуни, завдяки чому витрати споживачів оптимізуються. Так, у Сільпо ціну знизили на 17%, у Варусі — на 33%, у Новусі — на 20%, в Ашані — на 17%, у Форі — на 15%.

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Що відбувається з цінами на кавуни в ЄС

Здешевлення баштанних культур спостерігається не лише в Україні. Екстремальні погодні умови, зокрема нетипова спека, призвели до зростання попиту на кавуни в державах Центральної та Південної Європи. Іспанія вважається головним експортером у регіоні, там активізувалося постачання на внутрішні та експортні ринки.

"Різке падіння цін зумовлене великою пропозицією та інтенсивною регіональною торгівлею: Україна і Туреччина збільшують обсяги постачань, натомість Єгипет, Узбекистан та Молдова скорочують відвантаження", — повідомили в FruitVeb.

Українські фермери змогли зібрати щедрий урожай баштанних культур, що спровокувало помітне зниження вартості кавунів. Більше того, їх вирощували не лише в південних областях, завдяки чому пропозиція перебуває на достатньому рівні, аби забезпечувати потреби громадян протягом усього серпня.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з цінами на курячі яйця в Україні. Супермаркети продовжують оновлювати показники і повільно знижувати вартість. Водночас рівномірні коливання призводять до ситуативного дорожчання продукту в серпні.

Також Новини.LIVE розповідали, що на українському ринку фіксується надлишок ранньої картоплі. Як результат, ціни почали швидко знижуватися. Експерти радять аграріям без поспіху продавати новий врожай і подбати про його якісне зберігання.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська
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