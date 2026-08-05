Ціни на кавуни в Україні обвалилися: що відбувається в супермаркетах і чи доступні знижки

Кавуни в супермаркетах, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжують падати ціни на сезонні овочі та фрукти. Зокрема набагато дешевше, порівняно з початком липня, коштують кавуни. Плюс у багатьох супермаркетах встановили знижки на популярний літній продукт, що дозволяє споживачам більше заощадити.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що відбувається з цінами на кавуни в Україні станом на початок серпня 2026 року.

Вартість кавунів у супермаркетах

Ще місяць тому, в першій половині липня, мінімальна ціна за кілограм кавуна перебувала на рівні 40 грн. Однак ближче до кінця літа показники в супермаркетах і на ринках суттєво змінилися, враховуючи збільшення місцевої пропозиції. В Україні середня вартість знизилася на понад 50%.

Ми промоніторили офіційні онлайн-магазини відомих мереж і дізналися, скільки необхідно віддати споживачам за улюблений літній продукт. Станом на середу, 5 серпня, мінімальні ціни перебувають на такому рівні:

Сільпо — 20 грн/кг;

Новус — 18,89 грн/кг;

АТБ — 17,89 грн/кг;

Варус — 14,90 грн/кг;

Ашан — 18,60 грн/кг;

Метро — 14,56 грн/кг;

МегаМаркет — 22,50 грн/кг;

Фора — 39,90 грн/кг.

Додатково в деяких магазинах діють вигідні знижки на кавуни, завдяки чому витрати споживачів оптимізуються. Так, у Сільпо ціну знизили на 17%, у Варусі — на 33%, у Новусі — на 20%, в Ашані — на 17%, у Форі — на 15%.

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Здешевлення баштанних культур спостерігається не лише в Україні. Екстремальні погодні умови, зокрема нетипова спека, призвели до зростання попиту на кавуни в державах Центральної та Південної Європи. Іспанія вважається головним експортером у регіоні, там активізувалося постачання на внутрішні та експортні ринки.

"Різке падіння цін зумовлене великою пропозицією та інтенсивною регіональною торгівлею: Україна і Туреччина збільшують обсяги постачань, натомість Єгипет, Узбекистан та Молдова скорочують відвантаження", — повідомили в FruitVeb.

Українські фермери змогли зібрати щедрий урожай баштанних культур, що спровокувало помітне зниження вартості кавунів. Більше того, їх вирощували не лише в південних областях, завдяки чому пропозиція перебуває на достатньому рівні, аби забезпечувати потреби громадян протягом усього серпня.

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