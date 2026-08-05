Цены на арбузы в Украине обвалились: что происходит в супермаркетах и ​​доступны ли скидки

Арбузы в супермаркетах, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжают снижаться цены на сезонные овощи и фрукты. В частности арбузы стоят намного дешевле, чем в начале июля. Кроме того, во многих супермаркетах ввели скидки на этот популярный летний продукт, что позволяет потребителям экономить еще больше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходит с ценами на арбузы в Украине по состоянию на начало августа 2026 года.

Стоимость арбузов в супермаркетах

Еще месяц назад, в первой половине июля, минимальная цена за килограмм арбуза составляла 40 грн. Однако ближе к концу лета показатели в супермаркетах и на рынках существенно изменились, учитывая увеличение местного предложения. В Украине средняя стоимость снизилась более чем на 50%.

Мы промониторили официальные онлайн-магазины известных сетей и выяснили, сколько придется заплатить потребителям за любимый летний продукт. По состоянию на среду, 5 августа, минимальные цены находятся на таком уровне:

Сільпо — 20 грн/кг;

Новус — 18,89 грн/кг;

АТБ — 17,89 грн/кг;

Варус — 14,90 грн/кг;

Ашан — 18,60 грн/кг;

Метро — 14,56 грн/кг;

МегаМаркет — 22,50 грн/кг;

Фора — 39,90 грн/кг.

Кроме того, в некоторых магазинах действуют выгодные скидки на арбузы, благодаря чему расходы потребителей оптимизируются. Так, в Сільпо цену снизили на 17%, в Варусе — на 33%, в Новусе — на 20%, в Ашане — на 17%, в Форе — на 15%.

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Снижение цен на бахчевые культуры наблюдается не только в Украине. Экстремальные погодные условия, в частности нетипичная жара, привели к росту спроса на арбузы в странах Центральной и Южной Европы. Испания считается главным экспортером в регионе, там активизировались поставки на внутренний и экспортные рынки.

"Резкое падение цен обусловлено большим предложением и интенсивной региональной торговлей: Украина и Турция увеличивают объемы поставок, в то время как Египет, Узбекистан и Молдова сокращают отгрузки", — сообщили в FruitVeb.

Украинские фермеры смогли собрать обильный урожай бахчевых культур, что привело к заметному снижению стоимости арбузов. Более того, их выращивали не только в южных областях, благодаря чему предложение находится на достаточном уровне, дабы обеспечивать потребности граждан в течение всего августа.

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Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с ценами на куриные яйца в Украине. Супермаркеты продолжают обновлять показатели и постепенно снижать стоимость. В то же время равномерные колебания приводят к ситуативному удорожанию продукта в августе.

Также Новини.LIVE сообщали, что на украинском рынке фиксируется избыток раннего картофеля. В результате цены начали быстро снижаться. Эксперты советуют аграриям не торопиться с продажей нового урожая и позаботиться о его качественном хранении.