Фрукти та овочі вже не ті, що були 50 років тому: як змінився їхній склад

Овочевий ринок, овочі та фрукти. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чому бабусина морква здається смачнішою, а яблука вже не такі смачні, як колись? Справа може бути не лише у ностальгії. Дослідники виявили, що за останні десятиліття багато овочів і фруктів справді втратили частину своїх поживних речовин.

Про це йдеться в огляді наукових досліджень, опублікованому в журналі Foods, передає Новини.LIVE.

Автори проаналізували результати попередніх робіт та таблиці складу продуктів, зокрема дані Міністерства сільського господарства США.

Які продукти втратили найбільше поживних речовин

Дослідники наводять приклади змін у вмісті окремих вітамінів і мінералів. Так, порівняно з минулим століттям:

у бананах вміст вітаміну А зменшився на 57,4%;

у лимонах вітаміну С стало менше на 31,2%;

у моркві вміст кальцію знизився приблизно на 27%.

Ще відчутніші зміни зафіксовано для деяких овочів. Наприклад:

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крес-салат втратив 88,2% заліза;

листова капуста — 81%;

цвітна капуста — 60%;

цибуля — 56%.

Також в огляді зазначено, що мінеральний склад пшениці порівняно із серединою ХХ століття міг знизитися приблизно на 20–30%.

Чому це відбувається

Автори дослідження називають кілька можливих причин такого явища. Серед них:

селекція високоврожайних сортів;

так званий ефект "розведення" поживних речовин через збільшення врожайності;

незбалансоване використання мінеральних добрив;

зміни біорізноманіття ґрунтів;

зростання концентрації вуглекислого газу в атмосфері.

Чи стали всі овочі й фрукти менш корисними

Дослідники наголошують, що наведені цифри не означають, що абсолютно всі сучасні овочі та фрукти втратили однакову кількість корисних речовин. Історичні таблиці не враховують відмінності між сортами, кліматичними умовами, типами грунтів і навіть методиками лабораторних вимірювань. Тому ці дані не можна застосовувати до кожного окремого продукту.

Однак результати різних досліджень свідчать про загальну тенденцію — поживна цінність окремих фруктів, овочів і зернових культур із часом поступово знижується.

Як розрізнити веганські та вегетаріанські продукти

Водночас українцям варто знати, що веганські та вегетаріанські продукти часто плутають, хоча між ними є важлива різниця. У Держпродспоживслужбі пояснюють, що маркування "веганський" або "вегетаріанський" виробники можуть наносити лише за певних умов. Під час виробництва вони мають мінімізувати ризик потрапляння інгредієнтів, які не відповідають заявленому типу продукту, а також не використовувати дослідження на тваринах при створенні самого продукту чи його складників.

Головна відмінність полягає у складі. Веганські продукти не містять жодних інгредієнтів тваринного походження, тоді як у вегетаріанських можуть бути молоко, яйця, мед, продукти бджільництва або ланолін, який отримують із вовни овець. Тому не кожен вегетаріанський продукт є веганським. Фахівці радять уважно читати склад і маркування на упаковці, а також купувати такі товари лише в офіційних місцях продажу — магазинах або на агропродовольчих ринках, де продукція проходить контроль.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що з 1 жовтня в Україні зміняться правила маркування харчових продуктів. Виробники та імпортери знову будуть зобов'язані вказувати на упаковці повний склад, харчову цінність, алергени та іншу обов'язкову інформацію українською мовою. Тимчасові спрощення, запроваджені під час війни, більше не діятимуть.

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