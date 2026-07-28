Овочі борщового набору стрімко дорожчають: скільки коштують продукти в Україні

Овочевий ринок, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Улюблений українцями борщ і страви з сезонних овочів можуть відчутно вдарити по гаманцях. Лише за тиждень одразу кілька овочів із так званого борщового набору суттєво додали в ціні. Відомо, що вплинуло на ціни та чого далі чекати покупцям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані EastFruit.

Що подорожчало найбільше

За останній тиждень в Україні помітно зросли гуртові ціни на овочі, які українці купують чи не щодня. Найбільше подорожчала картопля. Якщо ще тиждень тому її продавали по 10–15 гривень за кілограм, то зараз гуртові ціни вже становлять 13–28 гривень.

Справжній ціновий стрибок показала ріпчаста цибуля. Її вартість зросла з 16–20 гривень до 29–33 гривень за кілограм. Подорожчала й морква — тепер вона коштує 23–37 гривень за кілограм замість 22–28 гривень раніше.

Білокачанна капуста також стала дорожчою: гуртові ціни піднялися до 20–24 гривень за кілограм проти 18–25 гривень тижнем раніше. Буряк теж додав у ціні — з 10–15 гривень до 12–14 гривень за кілограм.

Читайте також:

Не лише борщовий набір подорожчав

Зросли ціни і на деякі сезонні овочі. Наприклад, помідори подорожчали з 40–75 гривень до 60–75 гривень за кілограм, а огірки — з 15–30 гривень до 18–45 гривень.

Ціни на овочі торгової групи EastFruit. Скріншот

Водночас окремі овочі, навпаки, стали дешевшими. Найбільше впали ціни на солодкий перець — із 70–175 гривень до 45–100 гривень за кілограм. Значно подешевшали й баклажани: зараз їх продають по 25–35 гривень замість 70–100 гривень.

Чому овочі дорожчають

Аналітики пояснюють, що на ціни одночасно вплинуло кілька факторів.

Серед основних причин:

скорочення запасів після збору раннього врожаю;

спека та погодні умови, які вплинули на врожайність окремих культур;

подорожчання пального, добрив і робочої сили;

вищі витрати на транспортування та зберігання продукції.

Чого чекати далі

Подальша ситуація залежатиме від того, яким буде новий урожай і чи стабілізується погода. Якщо пропозиція овочів збільшиться, ціни можуть поступово знизитися.

Втім, якщо спека триватиме, а виробники і далі нестимуть збитки, овочі можуть подорожчати ще більше. У такому разі це відчують не лише гуртові покупці, а й звичайні українці, адже ціни в магазинах і на ринках також продовжать зростати.

Що відбувається на ринку овочів у Європі

Франції загрожує дефіцит овочів через тривалу спеку та посуху. Найбільше постраждали посіви цибулі, часнику, моркви та салату, а в окремих сегментах втрати можуть сягнути до 50% річного виробництва.

Виробники ризикують втратити десятки мільйонів євро, а частина господарств може тимчасово або назавжди припинити діяльність через фінансові труднощі.

Ситуацію ускладнює дефіцит прісної води, який обмежує можливості для висадження нових культур і посилює ризики подальшого скорочення пропозиції овочів. Тому виробники закликали торговельні мережі пом'якшити вимоги до зовнішнього вигляду продукції, щоб допустити до продажу овочі з незначними косметичними дефектами.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ціни на картоплю восени можуть зрости через складний сезон для аграріїв. На вартість овочу впливають посуха, хвороби, подорожчання добрив, засобів захисту рослин і дизельного пального, а також скорочення площ під посадку приблизно на 10–15%.

Також Новини.LIVE писали, чи вистачить українцям врожаю. Цьогоріч в Україні очікують врожай зернових та олійних культур на рівні понад 80 мільйонів тонн, чого достатньо для забезпечення внутрішніх потреб країни.