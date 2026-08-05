Ціни на ранню картоплю падають: як фермерам уникнути втрат

Люди на ринку, картопля. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE.

Хороший урожай не завжди означає хороший прибуток. Саме з такою ситуацією зараз стикаються українські фермери. Врожай ранньої картоплі цього року видався хорошим, але саме через це ціни на неї впали. Експерти закликають аграріїв не поспішати з продажем.

Про це повідомляє AgroWeek, передають Новини.LIVE.

Чому ціни на картоплю впали

Експерти зазначають, що під час огляду посівів у Львівській, Тернопільській та Волинській областях помітили високу врожайність ранніх сортів. Сприятлива погода допомогла отримати якісну продукцію.

Проте водночас багато господарств вирішили розширити площі під картоплею. В результаті на ринок одночасно надійшло значно більше товару, ніж раніше. Логічний наслідок такого профіциту — ціни на закупівлю почали падати, а спроби продати весь урожай одразу лише погіршують ситуацію для самих же фермерів.

Чому не варто поспішати з продажем

Ціна, яку диктує ринок сьогодні — не означає оцінку за якісний продукт. Ринок картоплі дуже сильно коливається. І те, що зараз низький попит, зовсім не означає, що товар справді такий дешевий. Продавши весь врожай саме зараз під час акцій та низьких цін, фермер ризикує отримати значно меншу суму доходу, ніж розраховував.

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Що ж робити натомість

Насамперед слід подбати про якісне зберігання: правильні умови, сортування, охайне пакування продукції. Попит рано чи пізно знов зросте і збережену картоплю можна буде продати за хорошу ціну.

Тому коли ажіотаж навколо надлишку врожаю вщухне, є всі шанси, що ціни знову підуть угору. Головна порада фахівців — не викидати весь товар на ринок одночасно, а продавати поступово. Це дозволить уникнути ситуації, коли пропозиція різко перевищує попит і збиває ціни.

Щоб знизити ризики, аграріям варто тримати руку на пульсі: планувати, коли і скільки продукції випускати на продаж та слідкувати за динамікою цін.

Головний висновок для аграріїв

Замість того щоб продавати все й одразу, варто зачекати сприятливішого моменту хоча б для частини врожаю. Такий підхід дає більше шансів отримати справедливу винагороду за свою працю і не постраждати від жорсткої конкуренції, яка завжди виникає на старті сезону.

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