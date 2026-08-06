Продукти в Україні готуються подорожчати: що буде з цінами на овочі, м'ясо, молоко і хліб

Хліб, помідори та м'ясні вироби в супермаркеті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні продовжують помірно зростати ціни в супермаркетах на більшість продуктів харчування. Виробникам доводиться закладати у вартість товарів витрати на логістику, електроенергію, заробітні плати та ін. Ми дізналися, на скільки можуть подорожчати базові продукти вже восени 2026 року.

Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE.

Що буде з цінами на продукти в Україні

Цінових змін довго чекати не доведеться. По-перше, хліб стабільно дорожчає на 2% щомісяця, отже до кінця 2026 року споживачі побачать у супермаркетах плюс 10% до серпневої вартості.

По-друге, овочева група товарів хоч і залишається найбільш сприятливою для реалізації завдяки сезонності, проте з осені більшість продуктів можуть вирости в ціні на 2-5% через логістику — витрати постачальників на пальне помірно зростають.

"М'ясо зупинилося в ціні, але коливання можуть розпочатися з вересня. Виробники будуть закладати у вартість витрати на корм та електроенергію. Не виключаю дорожчання до 10%. Аналогічна ситуація з молочними продуктами — плюс 5-7% до нинішньої ціни", — зазначив Денис Марчук.

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З іншого боку, ці прогнози актуальні з урахуванням витрат на оплату праці, перевезення, корми, енергоносії — стандартні складові для бізнесу. Проте влітку 2026 року росіяни активізували удари по українських логістичних центрах і продовольчих базах. Це може стати додатковим фактором дорожчання продуктів харчування.

Які продукти вважаються натуральними

Раніше ми розповідали, що виробникам заборонено використовувати слово "натуральний" на упаковці в рекламних цілях. Таке маркування допускають виключно за умови дотримання чітких вимог закону. По-перше, інгредієнти повинні походити з природних джерел. Йдеться про:

рослини;

водорості;

гриби;

продукти тваринного походження;

мікроорганізми;

природну мінеральну воду;

морську воду або морські мінеральні відкладення.

По-друге, важливе значення має спосіб виготовлення інгредієнта. Серед дозволених процесів — фізична обробка, додавання питної води, видалення окремих компонентів, коригування рівня кислотності, ферментативна обробка, мікробіологічні процеси.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують кавуни в Україні. Станом на початок серпня 2026 року супермаркети переписали ціни, враховуючи сезонний збір урожаю. Середня вартість зафіксувалася на рівні 14-18 грн за кілограм.

Також Новини.LIVE розповідали, що світове виробництво м'яса зросло більш ніж у чотири рази за останні 60 років. Головним джерелом тваринного білка стала курятина. Водночас доступ до продуктів залишився нерівномірним.