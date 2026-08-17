Новий законопроєкт про компенсації за житло: погашення кредитів і пільги

Гроші на столі, руки заповнює папери. Фото: Новини.LIVE

Українці, які втратили домівки через військові дії та отримують від держави грошові компенсації, можуть отримати додаткові пільги при оформленні нової нерухомості. Комітет Верховної Ради дав зелене світло законопроєкту, який має зменшити витрати постраждалих громадян та розширити шляхи використання державних коштів.

Як нові норми можуть запрацювати на практиці розповідає Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Яке фінансове полегшення може запропонувати держава

Серед новацій, запропонованих у законопроєкті, є суттєве розширення можливостей використання державних коштів та зменшення супутніх витрат.

В комітеті Ради пропонують:

Закриття житлових кредитів. Отриманну компенсацію дозволять спрямовувати на погашення позик, узятих на купівлю квартир, будівництво, а також придбання ділянок під житлом або часток у праві власності. Скасування обов'язкового збору. Покупців, які розраховуються за нове житло компенсаційними коштами, звільнять від сплати збору на обов'язкове пенсійне страхування. Захист грошей від блокування. Рахунки зі спеціальними виплатами планують законодавчо захистити від накладення арештів.

Обстеження майна та оптимізація державних реєстрів

Окрему увагу в законопроєкті приділено спрощенню перевірок для об'єктів, які знаходяться на територіях, непридатних для безпечного проживання. Якщо огляд нерухомості провести неможливо через безпекову ситуацію, вимогу щодо обов'язкового обстеження пропонують скасувати. Це дозволить розблокувати розгляд заявок від громадян, доступ до чиїх осель наразі повністю обмежений. Одночасно заплановано оптимізувати роботу Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна для прискорення обробки даних.

Читайте також:

Які ризики існують

Незважаючи на підтримку комітету, законопроєкт має суттєві зауваження з боку контролюючих відомств:

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило в тексті корупційні фактори та направило вимогу щодо його доопрацювання. Бюджетний комітет попередив, що скасування пенсійного збору зменшить надходження до фондів, тоді як розширення списку отримувачів збільшить державні видатки.

Наразі документ лише рекомендовано прийняти за основу в першому читанні. Остаточні правила та формулювання будуть сформовані лише після підготовки законопроєкту до другого читання.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про компенсацію за пошкоджене житло, яку можуть отримати українці. Йдеться про державну програму "єВідновлення". Подати заяву на компенсаці можна прямо через застосунок "Дія".

Також Новини.LIVE повідомляли, що робити бізнесу у разі пошкодження приміщень внаслідок бойових дій. Першочергово власники мають зафіксувати всі збитки. Правильна фіксація руйнувань дозволить не лише отримати компенсацію у майбутньому, а й зменшить податкове навантаження на підприємство вже сьогодні.