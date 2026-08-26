Лимиты на перевод средств в 2026 году: сколько можно получать на карту

Люди возле терминала. Фото: УНИАН

Банковская карта уже много лет является универсальным и удобным инструментом для множества различных операций — от перевода средств до оплаты коммунальных услуг. Однако активные операции с ней при повседневных расчетах находятся под постоянным контролем финансового мониторинга. Нетипичная активность или транзакции, несоответствующие заявленному доходу клиента, часто становятся поводом для тщательной проверки источников происхождения средств.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие ограничения на использование карт действуют в настоящее время и каковы критерии проверок со стороны финансового мониторинга.

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Ограничения на P2P-переводы

По словам экспертов, введенные лимиты на карточные переводы между физическими лицами, которые сейчас очень часто называют P2P, направлены на предотвращение злоупотреблений в финансовом секторе. Размер максимальной суммы зависит от категории риска.

Такую категорию банк присваивает каждому клиенту индивидуально:

Если ваша активность типична и не вызывает никаких вопросов у финансовой организации, то месячный лимит на переводы составляет 100 тысяч гривен. Если банк считает вашу активность чрезмерной, то лимит ограничивается — 50 тысяч гривен в месяц. Для игорного бизнеса и лотерей пороговая планка установлена на уровне 55 тысяч гривен.

Важно отделять ограничения по картам от общего законодательного порога финансового мониторинга, который составляет 400 тысяч гривен. Превышение этой отметки обязательно подпадает под контроль, однако это не является предельной суммой для переводов.

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Причины блокировки счетов

Финансовые учреждения не имеют единой жесткой суммы, после которой автоматически блокируется карта. Главный ориентир для системы — соответствие операций обычному финансовому профилю и официально задекларированным доходам.

Примером безопасного перевода является семейная помощь. Например, если мужчина с зарплатой в 40 тысяч гривен регулярно отправляет жене 10 тысяч гривен, это не вызывает подозрений, если цель платежей понятна банковскому учреждению. Если же по карте фиксируется всплеск нетипичных транзакций, банк может временно ограничить доступ к деньгам до выяснения обстоятельств.

Как разблокировать карту

В случае ограничения или блокировки карты клиенту следует немедленно связаться со службой поддержки банка.

Для возобновления обслуживания обычно требуется:

Предоставить документальное подтверждение источников доходов. Предоставить объяснения по поводу сути проведенных операций. Предъявить дополнительные справки или чеки.

В 90% случаев предоставление исчерпывающих ответов позволяет оперативно разблокировать счет. Если же происхождение денег доказать не удается, то банк расторгает деловые отношения на основании ст. 15 Закона о противодействии отмыванию доходов. Также банк уведомляет Госфинмониторинг и перечисляет остаток средств на реквизиты другого финансового учреждения.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, специалисты советуют честно указывать размер доходов при открытии счета, своевременно отвечать на запросы банка и категорически избегать участия в теневых схемах или "дроп" деятельности.

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