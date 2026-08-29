Зарплати, допомога 800+ і PESEL UKR: що зміниться для українців у Польщі з 1 вересня

Вулиця у Варшаві, Польща. Фото: Pexels

Українцям, які проживають у Польщі, варто приготуватися до кількох важливих нововведень з 1 вересня 2026 року. Зміни торкнуться статусу PESEL UKR, що надає право на легальне перебування та фінансові виплати, і навчання дітей у школах. Ми розібралися, що очікує наших громадян за кордоном з настанням першого осіннього місяця.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що зміниться для українців у Польщі з 1 вересня 2026 року.

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Мінімальна зарплата в Польщі

Станом на вересень мінімальний дохід працівників перебуватиме на рівні 4 806 злотих брутто — це сума до вирахування обов'язкових податків і зборів. Натомість "на руки" виплачують 3 605,85 злотих. У погодинному розрізі йдеться про суму 31,40 злотих брутто (з добровільним внеском на лікарняне — 24,66 злотих).

Найближчим часом перегляд мінімальної заробітної плати у Польщі не передбачається. Проте Рада Міністрів запропонувала встановити показник на рівні 4 950 злотих брутто з 1 січня 2027 року. Остаточне рішення традиційно ухвалять ближче до середини вересня — після тристороннього діалогу між урядом, профспілками і роботодавцями.

Втрата статусу PESEL UKR і виплати 800+

До 31 серпня 2026 року українці з PESEL UKR мали оновити персональні дані. Ця вимога стосувалася громадян, які оформили статус без закордонного паспорта або з використанням свідоцтва про народження / інших внутрішніх документів.

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Плюс зобов'язання поширювалося на українців, які змінили прізвище або отримали новий паспорт. Якщо не підтвердити дані до 31 серпня, PESEL UKR анулюють з 1 вересня. Тобто люди втратять законну підставу на перебування у Польщі та право на фінансові виплати за програмою 800+.

"Право на допомогу на виховання дитини "800+" для дітей з України залежить від наявності відповідного статусу перебування. Тому підтвердження особи має безпосередній вплив на можливість подальшого користування цією підтримкою", — зазначили в Управлінні соціального страхування Польщі (ZUS).

Що зміниться для школярів

Підписана 11 березня 2026 року міністром освіти Польщі Барбарою Новацькою постанова запровадила низку змін в освітній сфері. Однією з найголовніших стала законодавча заборона використовувати мобільні телефони та інші пристрої, що дозволяють зв’язок, аудіо- чи відеозапис, у державних і приватних початкових школах.

Діти не зможуть застосувати гаджети на уроках і під час перерви. Аналогічне правило поширюється на освітні заходи, організовані на спортивних майданчиках просто неба. В деяких випадках заборону можуть скасувати окремим рішенням директора: через стан здоров'я дитини, інвалідність чи інші особливі потреби.

Раніше Новини.LIVE писали про п'ять головних нововведень у вересні для українців. Перший місяць осені принесе підвищення зарплат педагогічним працівникам, банкноти номіналом 2 000 грн та оновлені суми стипендій. Ми розібралися, до яких змін готуватися найближчим часом.

Також Новини.LIVE розповідали, що зміниться для українців у Німеччині з 1 вересня. Мінімальна зарплата залишиться на попередньому рівні, водночас громадянам заборонять вживати алкогольні напої на території залізничних вокзалів. Додатково будуть діяти нові умови тимчасового захисту.