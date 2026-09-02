На польской границе изменились условия для украинцев: временная защита под вопросом

Пограничник проверяет документы. Фото: УНИАН

Украинцы, пересекающие польскую границу, все чаще могут получать при въезде статус туристов вместо регистрации в качестве лиц, прибывших в страну в связи с войной и нуждающихся во временной защите. Правозащитные организации зафиксировали особенно заметные изменения весной 2026 года на ряде пунктов пропуска между Украиной и Польшей.

Об этом пишет Rzeczpospolita, передают Новини.LIVE.

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Украинцам могут присваивать статус туристов

По данным Хельсинкского фонда по правам человека (HFPC), украинцы, приезжающие в Польшу, все чаще сталкиваются с ситуацией, когда их классифицируют как туристов, а не как беженцев, прибывших из-за войны.

По словам анонимного активиста, которого цитирует Gazeta Wyborcza, такую тенденцию начали замечать после того, как президент Польши Кароль Навроцкий в августе 2025 года наложил вето на специальный закон о помощи гражданам Украины.

Отмечается, что некоторые украинцы лишь через несколько недель после приезда в Польшу узнают, что их временная защита прекратила действовать.

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При этом правила не обязывают пограничников сообщать гражданину о том, как именно его классифицировали при пересечении границы — как туриста или как лицо, пользующееся защитой.

Что происходит после выезда из Польши

Как отмечает Gazeta Wyborcza, украинцы и другие иностранцы, покидающие Польшу более чем на 30 дней, теряют право на соответствующую защиту.

В то же время, по информации издания, украинцев, возвращающихся в Польшу раньше, чем через 30 дней, в некоторых случаях все чаще могут регистрировать как туристов.

Именно эту тенденцию, по словам источника газеты, активисты начали замечать после изменений в польской политике в отношении специального законодательства о помощи гражданам Украины.

Правозащитники зафиксировали изменения в статистике

На эту проблему также обратил внимание Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), который цитирует Gazeta Wyborcza.

Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR) также отметил, что в марте 2026 года стало заметно существенное изменение статистики регистрации украинцев, въезжавших в Польшу. В то же время первые признаки этой тенденции, по информации HFHR, наблюдались еще примерно за два месяца до этого.

Правозащитники сообщили, что на некоторых постах польской пограничной службы количество въездов, зарегистрированных как эвакуация или временная защита, резко сократилось в период с марта по июнь 2026 года.

Например, на пограничном переходе Медика в январе и феврале было зарегистрировано около 9000 беженцев. В дальнейшем показатели существенно снизились:

в марте — 1 814;

в апреле — 82;

в мае — 94;

в июне — 359.

Подобная динамика, по данным издания, наблюдалась также в Корчове, Грубешове и Дорогуске. Исключением стал пост Пограничной службы в Гребенном.

В то же время официальной статистики, которая бы показывала точное количество украинцев, статус которых был изменен с лица под временной защитой на туриста, пока нет.

Что означает статус беженца для украинцев

Классификация при въезде имеет важное практическое значение для граждан Украины. Статус лица, пользующегося временной защитой, дает возможность оформить соответствующую защиту, получить номер PESEL UKR и пользоваться предусмотренными для этого статуса правами и льготами.

Поэтому изменение классификации на "турист" может повлиять на возможность пользоваться такими правами.

Как обжаловать неправильную классификацию

Польская пограничная служба в ответ на замечания HFHR заявила, что граждане Украины, которые считают, что их неправильно классифицировали при пересечении границы, могут обжаловать это решение.

Для этого необходимо обратиться в подразделение пограничной службы, которое зарегистрировало въезд человека в Польшу.

Как отмечается в публикации, рассмотрение апелляции может длиться до 30 дней. Примерно столько же времени предусмотрено для подачи заявления на получение номера PESEL со статусом UKR. Ситуацию также может рассмотреть уполномоченный по правам человека.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что изменится для украинцев в Польше с сентября 2026 года. Изменения коснутся статуса PESEL UKR, дающего право на легальное пребывание и финансовые выплаты, а также сферы образования. В частности, дети не смогут пользоваться гаджетами на уроках и во время перемен.

Также Новини.LIVE писали, сколько стоит оформить польский паспорт. Многие украинцы давно проживают на территории Польши, поэтому могут рассчитывать на получение гражданства. Чтобы получить документ, нужно уплатить административный сбор.