Оформление польского паспорта: сколько стоит в сентябре и кто сможет получить

Польские паспорта и другие документы. Фото: Pexels

Многие украинцы давно проживают на территории Польши, поэтому могут рассчитывать на получение гражданства. За оформление местного паспорта необходимо уплатить административный сбор, размер которого зависит от категории граждан. Мы выяснили, какая стоимость документа по состоянию на сентябрь 2026 года и кто может на него претендовать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на gov.pl.

Реклама

Сколько стоит польский паспорт

Стандартная цена за паспорт Польши составляет 140 злотых. Такую сумму платят взрослые до 70 лет, не имеющие права на скидку. В то же время закон предусматривает предоставление льготы в зависимости от жизненных обстоятельств, а некоторым вообще не придется оплачивать административный сбор при оформлении документа.

Актуальные суммы для различных категорий лиц составляют:

для несовершеннолетних до 18 лет, студентов, пенсионеров, лиц с инвалидностью, получателей социальной помощи, ветеранов войны, репрессированных лиц и людей, проживающих в доме социального обеспечения — 70 злотых;

для студентов до 25 лет и детей со справкой об умеренной или тяжкой инвалидности, если у них есть действующая Карта многодетной семьи — 35 злотых;

для детей до 12 лет — 30 злотых;

для детей до 12 лет с Картой многодетной семьи — 15 злотых.

Административный сбор не уплачивают пенсионеры, которым исполнилось 70 лет, жители домов социального обеспечения, выезжающие за границу для длительного лечения, владельцы паспортов с техническим дефектом или неверными данными, а также военнослужащие, направленные на службу за границу, за исключением профессиональных солдат.

Читайте также:

"Срок выдачи зависит от таких факторов, как место подачи заявления и количество дел, рассматриваемых в конкретном паспортном отделе. Документ должен быть готов примерно в течение одного месяца после подачи заявления в Польше", — уточнили на портале cuk.pl.

Как натурализоваться в Польше

Наиболее распространенным вариантом для украинцев, желающих получить гражданство Польши, является натурализация. Она предполагает соблюдение минимального срока проживания три года и выполнение других обязательных требований.

Во-первых, необходимо находиться на территории страны легально на основании одного из документов:

сталого побыта;

разрешения на проживание долгосрочного резидента ЕС;

права постоянного проживания.

Во-вторых, нужно владеть языком, иметь стабильный источник дохода в Польше и юридическое право на жилье. В некоторых ситуациях срок натурализации сокращается до одного или двух лет. Например, в случае вступления в брак с гражданином или при наличии польского происхождения / Карты поляка.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что происходит с рынком недвижимости в Польше. Девелоперы очень активно строят новое жилье, рассчитывая на рост численности населения. Однако демографическая статистика свидетельствует об обратном: с каждым годом рождаемость снижается.

Также Новини.LIVE рассказывали, что массовый отъезд украинцев может создать серьезные проблемы для польской экономики. Иностранцы составляют значительную часть рабочей силы и обеспечивают налоговые поступления. Отток людей приведет к дефициту кадров и не только.