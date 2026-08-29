Оформлення польського паспорта: скільки коштує у вересні та хто зможе отримати

Польські паспорти й інші документи. Фото: Pexels

Чимало українців давно проживають на території Польщі, тому можуть розраховувати на набуття громадянства. За оформлення місцевого паспорта необхідно платити адміністративний збір, розмір якого відрізняється залежно від категорії громадян. Ми розібралися, яка вартість документу станом на вересень 2026 року і хто може на нього претендувати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на gov.pl.

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Скільки коштує польський паспорт

Стандартна ціна за паспорт Польщі перебуває на рівні 140 злотих. Таку суму сплачують дорослі до 70 років, які не мають права на знижку. Водночас закон передбачає застосування пільги залежно від життєвих обставин, а декому взагалі не доведеться покривати адміністративний збір під час оформлення документу.

Актуальні суми для різних категорій осіб становлять:

для неповнолітніх до 18 років, студентів, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, отримувачів соціальної допомоги, ветеранів війни, репресованих осіб та людей, які проживають у будинку соціального забезпечення — 70 злотих;

для студентів до 25 років і дітей з довідкою про помірну або тяжку інвалідність, якщо вони мають дійсну Картку великої родини — 35 злотих;

для дітей до 12 років — 30 злотих;

для дітей до 12 років із Карткою багатодітної родини — 15 злотих.

Адміністративний збір не сплачують пенсіонери, яким виповнилося 70 років, мешканці будинків соціального забезпечення, які виїжджають за кордон для тривалого лікування, власники паспорта з технічним дефектом або неправильними даними, а також військові, направлені на службу за кордон, за винятком професійних солдатів.

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"Час очікування видачі залежить від таких факторів, як місце подання заяви та кількість справ, що розглядаються в певному паспортному столі. Документ має бути готовий приблизно протягом одного місяця після подання заяви в Польщі", — уточнили на порталі cuk.pl.

Як натуралізуватися в Польщі

Найпоширенішим варіантом для українців, які хочуть отримати громадянство Польщі, є натуралізація. Вона передбачає дотримання мінімального строку осілості три роки і виконання інших обов'язкових вимог.

По-перше, необхідно перебувати на території країни легально на підставі одного з документів:

сталого побиту;

дозволу на проживання довготермінового резидента ЄС;

права постійного проживання.

По-друге, треба знати мову, мати стабільне джерело доходу в Польщі та юридичне право на житло. В деяких випадках термін натуралізації скорочується до одного або двох років. Наприклад, в разі одруження із громадянином або за наявності польського походження / Карти поляка.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що відбувається з ринком нерухомості у Польщі. Девелопери дуже активно будують нове житло, розраховуючи на зростання чисельності населення. Однак демографічна статистика свідчить про зворотне: з кожним роком народжуваність зменшується.

Також Новини.LIVE розповідали, що масовий виїзд українців може створити серйозні проблеми для польської економіки. Іноземці становлять значну частину робочої сили та забезпечують податкові надходження. Відтік людей призведе до дефіциту кадрів і не тільки.