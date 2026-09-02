На польському кордоні змінилися умови для українців: тимчасовий захист під питанням

Прикордонник перевіряє документи. Фото: УНІАН

Українці, які перетинають польський кордон, дедалі частіше можуть отримувати під час в’їзду статус туристів замість реєстрації як осіб, які прибули до країни у зв’язку з війною та потребують тимчасового захисту. Правозахисні організації зафіксували особливо помітні зміни навесні 2026 року на низці пунктів пропуску між Україною та Польщею.

Про це пише Rzeczpospolita, передають Новини.LIVE.

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Українцям можуть надавати статус туристів

За даними Гельсінського фонду з прав людини (HFPC), українці, які приїжджають до Польщі, все частіше стикаються з ситуацією, коли їх класифікують як туристів, а не як біженців, які прибули через війну.

За словами анонімного активіста, якого цитує Gazeta Wyborcza, таку тенденцію почали помічати після того, як президент Польщі Кароль Навроцький у серпні 2025 року наклав вето на спеціальний закон про допомогу громадянам України.

Зазначається, що деякі українці лише через кілька тижнів після приїзду до Польщі дізнаються, що їхній тимчасовий захист припинив діяти.

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При цьому правила не зобов’язують прикордонників повідомляти громадянина про те, як саме його класифікували під час перетину кордону — як туриста чи як особу, яка користується захистом.

Що відбувається після виїзду з Польщі

Як зазначає Gazeta Wyborcza, українці та інші іноземці, які залишають Польщу більш ніж на 30 днів, втрачають право на відповідний захист.

Водночас, за інформацією видання, українців, які повертаються до Польщі раніше ніж через 30 днів, у деяких випадках дедалі частіше можуть реєструвати як туристів.

Саме цю тенденцію, за словами джерела газети, активісти почали помічати після змін у польській політиці щодо спеціального законодавства про допомогу громадянам України.

Правозахисники зафіксували зміни у статистиці

На проблему також звернув увагу Гельсінський фонд з прав людини (HFHR), який цитує Gazeta Wyborcza.

Гельсінський фонд з прав людини (HFHR) також звернув увагу, що у березні 2026 року стала помітною суттєва зміна статистики реєстрації українців, які в’їжджали до Польщі. Водночас перші ознаки цієї тенденції, за інформацією HFHR, спостерігалися ще приблизно за два місяці до цього.

Правозахисники повідомили, що на деяких постах польської прикордонної служби кількість в’їздів, зареєстрованих як евакуація або тимчасовий захист, різко скоротилася в період із березня до червня 2026 року.

Наприклад, на прикордонному переході Медика у січні та лютому було зареєстровано близько 9000 біженців. Надалі показники суттєво зменшилися:

у березні — 1 814;

у квітні — 82;

у травні — 94;

у червні — 359.

Подібну динаміку, за даними видання, спостерігали також у Корчовій, Грубешові та Дорогуську. Винятком став пост Прикордонної служби в Гребенному.

Водночас офіційної статистики, яка б показувала точну кількість українців, яким змінили класифікацію з особи під тимчасовим захистом на туриста, наразі немає.

Що означає статус біженця для українців

Класифікація під час в’їзду має важливе практичне значення для громадян України. Статус особи, яка користується тимчасовим захистом, дає можливість оформити відповідний захист, отримати номер PESEL UKR та користуватися передбаченими для цього статусу правами й пільгами.

Тому зміна класифікації на туриста може вплинути на можливість користуватися такими правами.

Як оскаржити неправильну класифікацію

Польська прикордонна служба у відповідь на зауваження HFHR заявила, що громадяни України, які вважають, що їх неправильно класифікували під час перетину кордону, можуть оскаржити це рішення.

Для цього необхідно звернутися до підрозділу прикордонної служби, який зареєстрував в’їзд людини до Польщі.

Як зазначається у публікації, розгляд апеляції може тривати до 30 днів. Приблизно стільки ж часу передбачено для подання заяви на отримання номера PESEL зі статусом UKR. Ситуацію також може розглядати уповноважений з прав людини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що зміниться для українців у Польщі з вересня 2026 року. Зміни торкнуться статусу PESEL UKR, що надає право на легальне перебування та фінансові виплати, та освітньої сфери. Зокрема діти не зможуть застосувати гаджети на уроках і під час перерви.

Також Новини.LIVE писали, скільки коштує оформити польський паспорт. Чимало українців давно проживають на території Польщі, тому можуть розраховувати на набуття громадянства. Щоб отримати документ, потрібно заплатити адміністративний збір.