Перетин кордону Польщі у вересні: яку мінімальну суму готівки треба взяти в дорогу

Пункт пропуску на кордоні. Фото: Google Maps

Чимало держав вимагають від іноземців підтвердження платоспроможності на кордоні. Українці в Польщі також повинні пред’являти готівку, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Інакше існує ризик отримати відмову і не потрапити в сусідню країну. Ми розібралися, яку мінімальну суму треба накопичити для в’їзду в Польщу у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE за посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

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Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Підтвердження платоспроможності передбачає пред’явлення прикордонникам саме готівки в мінімально встановленому обсязі. Накопичених коштів повинно вистачити на проживання, а сума залежить від тривалості поїздки і мети подорожі. Станом на вересень 2026 року від українців вимагають наявності такої суми:

300 злотих (3 580 грн) — для перебування до чотирьох днів;

75 злотих (900 грн) — на кожен день для перебування більше чотирьох днів.

"Іноземець, який перетинає кордон для в'їзду на територію Республіки Польща для довгострокового перебування (на термін понад 90 днів), зобов'язаний обґрунтувати мету та умови, а також пред'явити на вимогу готівку", — попередили на порталі.

Додатково можуть запитати про наявність зворотного квитка чи еквіваленту його вартості (не менше 200 злотих для українців), якщо людина подорожує не власним транспортом. Таким чином, для поїздки в Польщу на тиждень необхідно зібрати мінімально 725 злотих (майже 9 000 грн).

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Окрім відсутності мінімальної суми готівки існують інші поширені причини відмови у в’їзді на територію Польщі. Прикордонна служба може не пропустити іноземця, якщо:

інформація про нього внесена до Шенгенської інформаційної системи з позначкою про заборону повернення;

виникла загроза безпеці, громадському порядку чи охороні здоров'я;

немає обов’язкових документів, зокрема біометричного паспорта;

відсутнє медичне страхування на мінімальну суму;

людина не змогла підтвердити мету поїздки.

Рішення про перетин кордону для українців, які хочуть отримати тимчасовий захист, ухвалює безпосередньо комендант у пункті пропуску. Необхідно одразу повідомити співробітників, які перевіряють документи, про бажання виїхати з України через воєнні дії, аби не виникло проблем у майбутньому.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що зміниться для українців у Польщі з 1 вересня 2026 року. Деякі громадяни могли втратити PESEL UKR — у разі неоновлення персональних даних у реєстрі. Додатково учням початкових класів заборонили користуватися мобільними телефонами.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує польський паспорт у 2026 році та хто за нього може не платити. Оформлення документа передбачає стягнення адміністративного збору в розмірі 140 злотих. Однак різні категорії громадян можуть розраховувати на знижки.