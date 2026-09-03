Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Для в’їзду в Польщу українцям потрібна готівка: мінімальна сума у вересні

Для в’їзду в Польщу українцям потрібна готівка: мінімальна сума у вересні

Ua ru
3 вересня 2026 10:05
Перетин кордону Польщі у вересні: яку мінімальну суму готівки треба взяти в дорогу
Пункт пропуску на кордоні. Фото: Google Maps

Чимало держав вимагають від іноземців підтвердження платоспроможності на кордоні. Українці в Польщі також повинні пред’являти готівку, якої вистачить на весь період запланованого перебування. Інакше існує ризик отримати відмову і не потрапити в сусідню країну. Ми розібралися, яку мінімальну суму треба накопичити для в’їзду в Польщу у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE за посиланням на урядовий портал Республіки Польща.

Реклама

Мінімальна сума для в’їзду в Польщу

Підтвердження платоспроможності передбачає пред’явлення прикордонникам саме готівки в мінімально встановленому обсязі. Накопичених коштів повинно вистачити на проживання, а сума залежить від тривалості поїздки і мети подорожі. Станом на вересень 2026 року від українців вимагають наявності такої суми:  

  • 300 злотих (3 580 грн) — для перебування до чотирьох днів;
  • 75 злотих (900 грн) — на кожен день для перебування більше чотирьох днів.

"Іноземець, який перетинає кордон для в'їзду на територію Республіки Польща для довгострокового перебування (на термін понад 90 днів), зобов'язаний обґрунтувати мету та умови, а також пред'явити на вимогу готівку", — попередили на порталі.

Додатково можуть запитати про наявність зворотного квитка чи еквіваленту його вартості (не менше 200 злотих для українців), якщо людина подорожує не власним транспортом. Таким чином, для поїздки в Польщу на тиждень необхідно зібрати мінімально 725 злотих (майже 9 000 грн).

Читайте також:

Чому можуть не пустити в Польщу

Окрім відсутності мінімальної суми готівки існують інші поширені причини відмови у в’їзді на територію Польщі. Прикордонна служба може не пропустити іноземця, якщо:

  • інформація про нього внесена до Шенгенської інформаційної системи з позначкою про заборону повернення;
  • виникла загроза безпеці, громадському порядку чи охороні здоров'я;
  • немає обов’язкових документів, зокрема біометричного паспорта;
  • відсутнє медичне страхування на мінімальну суму;
  • людина не змогла підтвердити мету поїздки.

Рішення про перетин кордону для українців, які хочуть отримати тимчасовий захист, ухвалює безпосередньо комендант у пункті пропуску. Необхідно одразу повідомити співробітників, які перевіряють документи, про бажання виїхати з України через воєнні дії, аби не виникло проблем у майбутньому.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що зміниться для українців у Польщі з 1 вересня 2026 року. Деякі громадяни могли втратити PESEL UKR — у разі неоновлення персональних даних у реєстрі. Додатково учням початкових класів заборонили користуватися мобільними телефонами.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує польський паспорт у 2026 році та хто за нього може не платити. Оформлення документа передбачає стягнення адміністративного збору в розмірі 140 злотих. Однак різні категорії громадян можуть розраховувати на знижки.

гроші готівка українці в Польщі виїзд за кордон перетин кордону
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації