Морской круиз на 371 день: сколько стоит отправиться в длительное путешествие

Корабль Regatta от Explorations by Norwegian. Фото: cruiseclubuk.com

Один из вариантов элитного отдыха — отправиться в кругосветное путешествие на лайнере. Круизы бывают разными и могут длиться от нескольких дней до более года. Компания Explorations by Norwegian как раз отправила в непрерывное путешествие продолжительностью 371 день корабль под названием Regatta. Цены на билеты могут поразить украинцев, однако затраты полностью оправдывают себя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что известно о самом длинном круизе в мире.

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Стартовал самый длинный непрерывный круиз

Путешествие продолжительностью 371 день организовала компания Explorations by Norwegian. Туристы отправились из Рима и в течение года посетят 220 портов. По информации Daily Mail, повторных остановок будет минимум, чтобы участники круиза увидели как можно больше новых мест.

Маршрут лайнера Regatta на 348 кают включает Неаполь, Копенгаген, Хельсинки, Кабо-Верде, Кейптаун, Занзибар, Аляску, Японию, Грецию и другие направления. На борту туристам предлагают разнообразные развлечения: от спа-центра и бассейна до библиотеки, баров и даже казино.

Цены на билеты соответствуют уровню, учитывая продолжительность путешествия и предложения по формату "все включено". Самое дешевое бронирование — 75 900 долларов. Попасть на круиз в 2026 году уже невозможно, однако все еще продают места на корабль, который отправится в кругосветное путешествие 17 февраля.

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Старт следующего непрерывного годичного путешествия (367 дней) запланирован на февраль. Оно начнется в австралийском Сиднее и включит посещение 230 портов. Минимальная стоимость билета, согласно данным специализированного портала My Cruises (партнер Explorations by Norwegian), составляет 119 990 долларов с человека.

Маршрут лайнера Regatta в 2027 году. Фото: My Cruises

Это стоимость обычной двухместной внутренней каюты. За номер с видом на океан нужно доплатить 29 990 долларов с человека, за каюту с балконом — 54 990 долларов, за пентхаус — 99 990 долларов. Забронировать место на лайнере нужно до 30 сентября 2026 года.

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