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Главная Экономика Турецкие курорты в бархатный сезон: куда поехать украинцам в сентябре

Турецкие курорты в бархатный сезон: куда поехать украинцам в сентябре

Ua ru
5 сентября 2026 10:05
Отдых в Турции в бархатный сезон: сколько стоит и какой курорт выбрать
Морское побережье в Турции. Фото: Tripadvisor

Украинцам доступны разные варианты бюджетного отдыха в бархатный сезон, а самым популярным направлением остается Турция. В сентябре количество туристов гораздо меньше, чем в разгар сезона, а цены выгоднее. На выбор путешественников — множество курортов по системе обслуживания "все включено", предлагающих качественный сервис.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит отдых в Турции в бархатный сезон и какие курорты нужно посетить украинцам.

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Самые популярные курорты Турции

Иностранцы могут выбрать курорт в зависимости от цены и цели пребывания. Кто-то хочет насладиться пляжным отдыхом в бархатный сезон, а кому-то нужны активные развлечения или экскурсии к достопримечательностям. Ценителем моря советуют посетить:

  • на Средиземноморском побережье — Анталию, Аланию, Кемер и Белек;
  • на Эгейском побережье — Бодрум и Фетхие.

Все курорты характеризуются развитой туристической инфраструктурой, множеством гостиниц на разный бюджет, работающих по системе "все включено", разнообразием развлечений для детей и взрослых, большим количеством культурных локаций и т.д.

Сколько стоит отдых в Турции

Бархатный сезон продлится до середины октября, а турецкий климат позволяет комфортно себя чувствовать на пляже и в воде даже в конце сентября. Если не было времени поехать в отпуск летом 2026 года, можно организовать позднее путешествие.

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Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Тур для одного человека обойдется как минимум в 23 000 грн за четыре ночи. Столько стоит поселение в четырехзвездочном отеле Алании, где гостям предлагают открытые бассейны, водные горки, игровую площадку, спортивные развлечения и другие удобства. А пляж расположен на расстоянии 250 метров.

Ориентировочно 23 500 грн придется заплатить за поселение в трехзвездочном отеле, который работает по системе обслуживания All Inclusive. Помещение расположено в Кемере недалеко от достопримечательностей и в нескольких минутах ходьбы от пляжа. Гости имеют доступ к большому бассейну, игровой площадке, ресторану, бару и SPA.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где пенсионеры могут бюджетно отдохнуть в бархатный сезон. Среди самых популярных вариантов — Болгария и Черногория. За пятидневную поездку украинцам придется отдать несколько сотен долларов по состоянию на сентябрь 2026 года.

Также Новини.LIVE рассказывали, куда уехать в отпуск на греческие острова по окончании летнего сезона. Выбор зависит от развития инфраструктуры и стоимости проживания. Чаще всего туристы посещают Крит, Санторини, Корфу и Родос.

Турция отдых отпуск курорты цены
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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