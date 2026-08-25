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Главная Экономика Где бюджетно отдохнуть в сентябре: 2 курорта для позднего отпуска

Где бюджетно отдохнуть в сентябре: 2 курорта для позднего отпуска

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 18:10
Бюджетные курорты все включено: где в сентябре теплое море и меньше туристов
Морское побережье. Фото: Tripadvisor

Украинцы, которые не успели поехать в отпуск на море летом 2026 года, могут организовать поздний отдых. Бархатный сезон начнется в конце августа и продлится до середины октября — его считают одним из лучших периодов для путешествия на побережье. Во-первых, цены в отелях часто ниже, во-вторых, спадает летняя жара и уменьшается количество туристов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о бюджетных направлениях для отдыха на море.

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Сколько стоит отдых в Турции

Температура воздуха в сентябре достигает примерно +30°С, а море остается очень теплым. Поэтому путешественники могут обойтись без летней жары и большого количества туристов на пляжах, выбрав для поездки именно бархатный сезон. Туры стоят на 10-20% дешевле, однако клиенты получают обслуживание по системе "все включено".

Где бюджетно отдохнуть в сентябре: 2 курорта для позднего отпуска - фото 1
Стоимость отдыха в Турции. Фото: скриншот

Пятидневная поездка в Аланию может обойтись как минимум в 22 800 грн (скидка 9% от туристического оператора). Столько стоит проживание в пятизвездочном отеле, расположенном буквально на берегу моря. К услугам гостей — два открытых бассейна, фитнес-центр, общий лаундж, детский клуб, ресторан, аквапарк, игровая площадка, спортивные развлечения, сауна и многое другое.

Сколько стоит поездка в Грецию

Еще одно направление, которое идеально подходит для сентябрьского отдыха, — это греческие острова. Воздух на большинстве курортов прогревается до +32-38°С, а хорошей альтернативой пляжам являются интересные экскурсии к выдающимся культурным достопримечательностям.

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Отдых по системе "все включено" обойдется украинцам в 20 000 грн за три дня. Столько стоит проживание в пятизвездочном отеле на курорте "Олимпийская Ривьера".

Где бюджетно отдохнуть в сентябре: 2 курорта для позднего отпуска - фото 2
Стоимость отдыха в Греции. Фото: скриншот

"Отель предлагает широкий спектр услуг и просторные, комфортабельные номера со всеми современными удобствами, рестораны и бары, бассейны, кафе, конференц-услуги, интернет, обслуживание номеров, детский клуб, спорт и развлечения, роскошный SPA-центр", — говорится на сайте туроператора.

Путешественникам не нужно задумываться о расходах на питание и дополнительные развлечения, поскольку эти услуги включены в стоимость проживания. Приятным преимуществом станет развитая инфраструктура на островах и материковой части страны, невероятные пейзажи и вкусная местная кухня.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где можно отдохнуть пенсионерам в бархатный сезон. Мы узнали, сколько придется заплатить за поездку на курорты Болгарии и Черногории в сентябре 2026 года. На выбор туристов — множество вариантов проживания в отелях по системе обслуживания "все включено".

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы думают об отдыхе в Таиланде. Туристы оставили отзывы в социальных сетях и объяснили, что им понравилось или не понравилось. Недельный тур на человека стоит ориентировочно 1000 долларов по состоянию на конец августа 2026 года.

Турция отдых Греция отпуск курорты
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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